Piątek przyniósł dwa kolejne medale dla Polski. Dawid Tomala został w Sapporo mistrzem olimpijskim w chodzie sportowym na 50 km. Z kolei Maria Andrejczyk zdobyła srebrny medal w rzucie oszczepem. W sumie biało-czerwoni wywalczyli już na igrzyskach w Tokio 12 medali.

Kolejny złoty medal dla Polski. Dawid Tomala został w Sapporo mistrzem olimpijskim w chodzie sportowym na 50 km / KIMIMASA MAYAMA / PAP/EPA

15:37 Czwarte miejsce Aleksandry Mirosław

Aleksandra Mirosław zajęła czwarte miejsce w finale olimpijskich zawodów w kombinacji we wspinaczce sportowej w Tokio. Złoty medal zdobyła Słowenka Janja Garnbret. Za nią uplasowały się Japonki - Miho Nonaka i Akiyo Noguchi.



Wspinaczka sportowa debiutuje w programie igrzysk olimpijskich. Zawodniczki rywalizowały w kombinacji, na którą składa się czasówka, bouldering i prowadzenie. O kolejności decyduje iloczyn miejsc zajętych we wszystkich konkurencjach - im mniej punktów, tym lepiej.



Mirosław świetnie zaczęła olimpijski finał. Faworytka pierwszej konkurencji - czasówki - nie zawiodła. Wygrała, a czasem 6,84 ustanowiła rekord świata. W boulderingu i prowadzeniu, zgodnie z przewidywaniami, była jednak najsłabsza w gronie ośmiu uczestniczek.



W punktacji łącznej Mirosław zgromadziła więc 64 punkty (1x8x8). Garnbret miała zaledwie pięć (5x1x1), Nonaka 45 (3x3x5), a Noguchi również 64 (4x4x4). O tym, że Japonka została sklasyfikowana przed Polką zadecydowało to, że była od niej lepsza w dwóch konkurencjach.





15:07 Srebrny medal Marii Andrejczyk!

Maria Andrejczyk zdobyła srebrny medal w rzucie oszczepem!





15:01 Maria Andrejczyk druga przed ostatnią kolejką finału rzutu oszczepem

Maria Andrejczyk rzuciła oszczepem 64,61 i zajmuje drugie miejsce po pięciu kolejkach rywalizacji w finale igrzysk olimpijskich w Tokio. Do końca konkursu pozostała jedna seria.



25-letnia Andrejczyk swój najlepszy rezultat w konkursie finałowym uzyskała do tej pory w drugiej próbie.



Przed ostatnią kolejką rywalizacji prowadzi Chinka Shiying Liu - 66,34, a trzecia jest Australijka Kelsey-Lee Barber - 64,04.







14:42 Maria Andrejczyk druga na półmetku finału rzutu oszczepem

Maria Andrejczyk rzuciła oszczepem 64,61 i zajmuje drugiej miejsce na półmetku rywalizacji w finale igrzysk olimpijskich w Tokio. Do końca konkursu pozostały trzy kolejki.



25-letnia Andrejczyk swój najlepszy rezultat w konkursie finałowym uzyskała do tej pory w drugiej kolejce. W pierwszej Polka zanotowała 62,56 a w trzeciej 61,03.



Na półmetku rywalizacji prowadzi Chinka Shiying Liu - 66,34, a trzecia jest Australijka Kelsey-Lee Barber - 63,69.







14:18 Aleksandra Mirosław druga po dwóch z trzech konkurencji

Aleksandra Mirosław zajmuje drugie miejsce po dwóch z trzech konkurencji w finale olimpijskich zawodów w kombinacji we wspinaczce sportowej w Tokio. Prowadzi Słowenka Janja Garnbret.





Aleksandra Mirosław / Leszek Szymański / PAP

Mirosław świetnie zaczęła olimpijski finał. Faworytka pierwszej konkurencji - czasówki - nie zawiodła. Wygrała, a czasem 6,84 ustanowiła rekord świata. W boulderingu natomiast była najsłabsza - ósma.

Wspinaczka sportowa debiutuje w programie igrzysk olimpijskich. Zawodniczki rywalizują w kombinacji, na którą składa się czasówka, bouldering i prowadzenie. O ostatecznej kolejności decyduje iloczyn miejsc zajętych we wszystkich konkurencjach - im mniej punktów, tym lepiej.

14:10 Maliszewska dwudziesta w pięcioboju nowoczesnym

Anna Maliszewska z dorobkiem 1283 punktów zajęła 20. miejsce w olimpijskiej rywalizacji w pięcioboju nowoczesnym w Tokio. Złoty medal zdobyła Brytyjka Kate French, a za nią uplasowały się Litwinka Laura Asadauskaite i Węgierka Sarolta Kovacs.



Polka dobrze spisała się w ostatniej konkurencji - biegu połączonym ze strzelaniem. Osiągnęła ósmy rezultat, który w klasyfikacji generalnej pozwolił jej awansować z 28. na 20. pozycję.



Łączny wynik French to 1385 pkt i jest to nowy rekord olimpijski. Asadauskaite zgromadziła 1370, a Kovacs 1368.



Maliszewska piątek rozpoczęła na pływalni. W swojej serii na 200 m stylem dowolnym była czwarta, a łącznie zajęła 26. miejsce - czas 2.17,23. W szermierczej rundzie bonusowej Polka przegrała już pierwszy pojedynek z Włoszką Eleną Micheli, która spisała się najlepiej, zwyciężając w sześciu starciach. W jeździectwie Polka była natomiast dopiero 28.



W czwartek w regularnych zawodach szermierczych, gdzie walczono systemem każdy z każdym, Maliszewska zajęła 16. pozycję. Wygrała 18 pojedynków i doznała 17 porażek.

13:47 Sztafeta 4x400 m w finale!

Nasza męska sztafeta 4x400 m w fantastycznym stylu awansowała do olimpijskiego finału swojej konkurencji! Biało-czerwoni wygrali swój bieg półfinałowy ze świetnym czasem.





13:37 Złoto Tomali

Złoto olimpijskie Dawida Tomali jest najbardziej niespodziewanym w historii polskiej lekkiej atletyki - powiedział statystyk PZLA Janusz Rozum. Przyznał, że wcześniejsze występy chodziarza nie pozwalały umieszczać go nawet w szerokim gronie faworytów do podium.



Dawid Tomala został mistrzem olimpijskim w chodzie sportowym na 50 km. Pokonał dystans w 3.50,08. Srebro zdobył Niemiec Jonathan Hilbert, a brąz Kanadyjczyk Evan Dunfee. Polscy lekkoatleci zdobyli na igrzyskach w Tokio już cztery złote medale.

12:30 Lekkoatletyka

Byłem spokojny od 44. kilometra - powiedział dyrektor AZS Politechniki Opolskiej Tomasz Wróbel, komentując wywalczenie przez lekkoatletę tego klubu Dawida Tomalę złotego medalu igrzysk olimpijskich w Tokio w chodzie sportowym na 50 km.



12:20 Pięciobój nowoczesny

Anna Maliszewska z dorobkiem 718 punktów zajmuje 28. miejsce po szermierce, pływaniu i jeździectwie - trzech konkurencjach olimpijskiej rywalizacji w pięcioboju nowoczesnym w Tokio.



Prowadzi Rosjanka Uliana Bataszowa - 820 pkt, przed Koreanką Sehee Kim - 810 i Węgierką Sarolta Kovacs - 809.

11:42 Zapasy

Zapaśnik Magomedmurad Gadżijew (kat. 65 kg) pożegnał się z olimpijskim turniejem w stylu wolnym w Tokio. Stało się tak po półfinałowej porażce Gadżimurada Raszidowa (Rosyjski Komitet Olimpijski) z Japończykiem Takuto Otoguro 2:3.



Reprezentant Polski uległ mistrzowi świata Raszidowowi 2:6 w piątkowym ćwierćfinale. W przypadku zwycięstwa Rosjanina nad Otoguro, Gadżijew rywalizowałby w repasażu i miałby szansę na zdobycie brązowego medalu. Tak się jednak nie stało.

11:22 Kolarstwo torowe

Brytyjki Katie Archibald i Laura Kenny zdobyły na torze kolarskim złoty medal igrzysk olimpijskich w Tokio w wyścigu madison Srebrny zdobyły Dunki, a brązowy Rosjanki. Siostry Daria i Wiktoria Pikulik zajęły szóste miejsce.



11:14 Lekkoatletyka

Włoszka Antonella Palmisano w dniu swoich 30. urodzin zdobyła złoty medal igrzysk olimpijskich w Tokio w chodzie sportowym na 20 km. Dziesiąte miejsce zajęła Katarzyna Zdziebło.



11:04 Wspinaczka sportowa

09:51 Pięciobój nowoczesny

Anna Maliszewska z dorobkiem 484 punktów zajmuje 16. miejsce po szermierce i pływaniu, dwóch pierwszych konkurencjach olimpijskiej rywalizacji w pięcioboju nowoczesnym w Tokio.



09:23 Kolarstwo torowe

Kolarki torowe Urszula Łoś i Marlena Karwacka nie przeszły eliminacji sprintu w igrzyskach olimpijskich w Tokio, zajmując miejsca 25. i 26. Do pierwszej rundy awansowały 24 zawodniczki, które najszybciej pokonały 200 metrów ze startu lotnego.



Łoś uzyskała czas 11,047 s (jej rekord Polski z 2018 roku wynosi 10,926), a Karwacka - 11,083. Polki były szybsze tylko od trzech rywalek.



Łoś i Karwacka zakończyły już udział w igrzyskach w Tokio.

08:40 Pięciobój nowoczesny

Anna Maliszewska czasem 2.17,23 zajęła 26. miejsce w pływaniu na 200 m stylem dowolnym i po dwóch częściach olimpijskiej rywalizacji w pięcioboju nowoczesnym ma 484 punkty.



28-letnia Maliszewska (Olimpia Zielona Góra) w swojej serii była czwarta. Prowadząca po rundzie rankingowej szermierki Niemka Annika Schleu finiszowała tuż przed Polką.



Najlepszy czas, 2.07,31, będący jednocześnie rekordem olimpijskim, osiągnęła reprezentantka Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego Gulnaz Gubajdullina.

07:58 ZOBACZ FINISZ TOMALI! PEWNIE POSZEDŁ PO ZŁOTO!

06:30 CZWARTE ZŁOTO DLA POLAKA W TOKIO

05:58 Zapasy

Magomedmurad Gadżijew przegrał z reprezentantem Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego Gadżimuradem Raszidowem 2:6 w ćwierćfinale olimpijskiej rywalizacji zapaśników w stylu wolnym w wadze 65 kg.



Dalsze losy Polaka w turnieju będą zależeć od tego, czy Rosjanin, aktualny mistrz świata w tej kategorii, awansuje do finału. Wtedy Polak stanie do walki w repesażach, która może mu otworzyć drogę do pojedynku o brązowy medal.

05:38 ZŁOTO DLA TOMALI

Trener kadry narodowej w chodzie sportowym Krzysztof Augustyn zapewnił, że złoty medal igrzysk Dawida Tomali nie jest przypadkowy. Augustyn jest jednym z trenerów, którzy wraz z zawodnikami przebywa w Sapporo. To właśnie tam przeniesiono rywalizację w chodzie oraz maratonie. Uznano, że w Tokio panują zbyt ekstremalne warunki, by startować na tak długich dystansach.



Cytat Przepiękny, ostatni w historii wyścig na 50 km. To nas cieszy, on to rozegrał po mistrzowsku. Wszyscy trzymaliśmy kciuki za Dawida. Polacy będą mieli dużo radości z tego sukcesu. ocenił Augustyn.

Dawid Tomala / KIMIMASA MAYAMA / PAP/EPA





04:53 Kajakarstwo

Wiktor Głazunow wygrał wyścig ćwierćfinałowy i awansował do półfinału rywalizacji kanadyjkarzy C-1 1000 m na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Na tym etapie odpadł Mateusz Kamiński.





04:47 Zapasy

Magomedmurad Gadżijew pokonał Greka Georgiosa Pilidisa przez przewagę techniczną 11:0 i awansował do ćwierćfinału rywalizacji olimpijskiej zapaśników w stylu wolnym w wadze 65 kg.



W ćwierćfinale 33-letni Gadżijew (AKS Piotrków Trybunalski), dwukrotny medalista mistrzostw świata, spotka się z reprezentantem Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego Gadżimuradem Raszidowem. To aktualny mistrz globu w tej kategorii i najwyżej rozstawiony zawodnik w Tokio.

03:52 Kajakarstwo

Polskie kajakarki wygrały swoją serię eliminacyjną i awansowały do półfinału rywalizacji K4 na 500 m w igrzyskach olimpijskich w Tokio.



Biało-czerwone płynęły w składzie: Karolina Naja, Anna Puławska, Justyna Iskrzycka i Helena Wiśniewska i uzyskały czas 1.33,468.



Z tego wyścigu do półfinału awansowały też bezpośrednio drugie na mecie Niemki - 1.34,681.



Półfinały i finał tej konkurencji zaplanowano na sobotę.



02:30 Lekkoatletyka. ZŁOTY MEDAL DLA POLAKA