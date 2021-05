Euro 2020. 11 czerwca zaczynają się mistrzostwa Europy w piłce nożej. W turnieju, który potrwa miesiąc i zostanie rozegrany na kilkunastu stadionach, zagra między innymi reprezentacja Polski. Zobacz podział na grupy, tabele i terminarz fazy grupowej.

Euro 2021 (oficjalna nazwa Euro 2020) rozpoczyna się 11 czerwca / ROBERT GHEMENT / PAP/EPA



Euro 2020 miało pierwotnie odbyć się w czerwcu i lipcu ubiegłego roku, ale z powodu pandemii Covid-19 zostało przełożone na ten rok. Turniej odbędzie się więc od 11 czerwca do 11 lipca 2021. Tytułu bronić będą Portugalczycy.

Euro 2020 - podział na grupy

W mistrzostwach wezmą udział 24 drużyny, które podzielono na sześć grup. Z każdej awans do 1/8 finału wywalczą po trzy zespoły.

Euro 2020. Grupa A Drużyna Mecze Zwycięstwa Remisy Porażki Bramki Punkty Włochy Szwajcaria Turcja Walia

Euro 2020. Grupa B Drużyna Mecze Zwycięstwa Remisy Porażki Bramki Punkty Belgia Dania Finlandia Rosja

Euro 2020. Grupa C Drużyna Mecze Zwycięstwa Remisy Porażki Bramki Punkty Austria Holandia Macedonia Północna Ukraina

Euro 2020. Grupa D Drużyna Mecze Zwycięstwa Remisy Porażki Bramki Punkty Chorwacja Czechy Anglia Szkocja

Euro 2020. Grupa E Drużyna Mecze Zwycięstwa Remisy Porażki Bramki Punkty Polska Słowacja Hiszpania Szwecja

Euro 2020. Grupa F Drużyna Mecze Zwycięstwa Remisy Porażki Bramki Punkty Francja Niemcy Węgry Portugalia

Euro 2020 - kiedy grają Polacy?

Nasi piłkarze zagrają w grupie E. Ich rywalami będą: Hiszpania, Szwecja oraz Słowacja.

Pierwszy mecz Polaków na Euro 2020 zaplanowano na poniedziałek 14 czerwca 2021 roku o godzinie 18. w Sankt Petersburgu. Biało-czerwoni rozpoczną rywalizację od starcia ze Słowacją.

Teoretycznie najtrudniejszy przeciwnik czeka na naszą drużynę w sobotę 19 czerwca o 21. W Sewilli Polacy zmierzą się z trzykrotnymi mistrzami Europy Hiszpanami.

Ostatni mecz grupowy czeka Polaków w Sankt Petersburgu - to spotkanie ze Szwedami. Zaplanowano je na środę 23 czerwca o 18.

Mecze Polaków na Euro 2020 Data godzina miejsce 14 czerwca 2021 18:00 Polska – Słowacja Sankt Petersburg 19 czerwca 2021 21:00 Hiszpania – Polska Sewilla 23 czerwca 2021 18:00 Szwecja – Polska Sankt Petersburg

Jeśli wyjdziemy z grupy?

Jeśli Polacy zajmą pierwsze miejsce w grupie, to czeka ich walka z trzecią drużyną jednej z tych grup: A, B, C lub D. Jeśli będą na drugiej pozycji, zagrają z drugim zespołem grupy D. Z kolei trzecie miejsce w grupie oznacza, że rywalem biało-czerwonych będzie zwycięzca grupy B lub C.

Ankieta Czy Polska wyjdzie z grupy na Euro 2020? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Czy Polska wyjdzie z grupy na Euro 2020? Tak, wygra wszystkie spotkania i awansuje z pierwszego miejsca 0% Tak, awansuje z drugiego miejsca w grupie 31% Tak, będzie wśród drużyn, które awansują z trzeciego miejsca 38% Nie, zakończy turniej na fazie grupowej 31%

głosów: 13

Euro 2020. Terminarz fazy grupowej