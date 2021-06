Obrońca piłkarskiej reprezentacji Anglii Trent Alexander-Arnold z powodu kontuzji nie wystąpi w rozpoczynających się 11 czerwca mistrzostwach Europy - poinformował jego klub Liverpool. Urazu 22-letni zawodnik doznał w środowym meczu towarzyskim z Austrią (1:0).

Trent Alexander-Arnold podczas spotkania z Austrią / Peter Powell / POOL / PAP

Pod koniec spotkania w Middlesbrough Alexander-Arnold nabawił się kontuzji mięśni uda. Późniejsze badania potwierdziły, że uraz jest na tyle poważny, że wykluczy go z mistrzostw Starego Kontynentu.

"22-letni piłkarz jak najszybciej rozpocznie program rehabilitacyjny, który ma umożliwić mu udział w przygotowaniach 'The Reds' do sezonu 2021/22" - napisano w komunikacie Liverpoolu.



Według brytyjskich mediów Alexander-Arnold będzie wykluczony z gry przez cztery do sześciu tygodni. Selekcjoner Gareth Southgate ma zdecydować w niedzielę lub w przyszłym tygodniu o ewentualnym powołaniu do kadry innego zawodnika na prawą obronę.



Anglia zagra na Europ w grupie D z Chorwacją, Czechami i Szkocją.