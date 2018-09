Do kwietnia - teoretycznie - jeszcze bardzo dużo czasu. Ale my już teraz radzimy gimnazjalistom, by zaczęli przygotowania do egzaminu kończącego szkołę. Jutro do wydania "Dziennika Gazety Prawnej" będą dołączane przykładowe testy z części przyrodniczej.

W kwietniu 2019 roku gimnazjaliści napiszą test po raz ostatni / Lech Muszyński /PAP

REKLAMA