Rozpoczęły się próbne egzaminy ósmoklasisty organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Potrwają trzy dni. Uczniowie zaczęli od egzaminu z języka polskiego. Jutro pisać będą matematykę, a w piątek test z języka obcego. Egzaminy będą przeprowadzane stacjonarnie w szkołach, w reżimie sanitarnym. Udział szkół w próbnych egzaminach jest dobrowolny.

Próbny egzamin ósmoklasisty 2021 / Piotr Bułakowski / RMF FM

Egzamin ósmoklasisty 2021 z języka polskiego rozpoczął się o godz. 9. O tej porze na stronie CKE pojawiły się także arkusze egzaminacyjne. Znajdziecie je także na naszej stronie.

Test z języka polskiego potrwa 120 minut.

​Próbny egzamin ósmoklasisty 2021 /

Dyrektor CKE Marcin Smolik przypomina, że próbne egzaminy ósmoklasisty powinny być przeprowadzone wyłącznie w celu informacyjnym (tj. dania uczniom szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).

Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników testu diagnostycznego z poszczególnych przedmiotów - podkreślił Smolik.

W związku z epidemią i koniecznością prowadzenia edukacji zdalnej egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny w 2021 r. będą wyjątkowo przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. To zawężony katalog wymagań. Tak też zostały przygotowane arkusze.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu w maju, to będzie go pisał w drugim terminie w czerwcu. Wynik egzaminu wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej.

