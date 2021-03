Ruszają próbne testy ósmoklasisty organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Dzisiaj uczniowie zmierzą się z językiem polskim. Jutro przed nimi matematyka, a w piątek - język obcy nowożytny. Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa, egzaminy podzielone na te trzy dni zostaną przeprowadzone w reżimie sanitarnym.

zdj. ilustracyjne / Pixabay

Udział szkół w próbnych testach jest dobrowolny.

Próbne egzaminy zostaną przeprowadzone zgodnie z poniższym harmonogramem:

- 17 marca (środa), godz. 9:00 - język polski,

- 18 marca (czwartek), godz. 9:00 - matematyka,

- 19 marca (piątek), godz. 9:00 - języki obce nowożytne.

Jakie zadania w arkuszu?

Jak podaje CKE, w arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (do wyboru jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Tutaj znajdziesz arkusze z poprzednich lat.





Próbne testy wyłącznie w celu informacyjnym i diagnostycznym

Dyrektor CKE Marcin Smolik wskazał, że próbne egzaminy ósmoklasisty powinny być przeprowadzone wyłącznie w celu informacyjnym (tj. dania uczniom szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).



Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników testu diagnostycznego z poszczególnych przedmiotów - podkreślił.





Egzamin ósmoklasisty 2021. Kiedy?

Arkusze egzaminacyjne na próbne egzaminy ósmoklasisty zostały przygotowane w oparciu w wymagania egzaminacyjne, które będę obowiązywać na egzaminach w maju tego roku.

Poniżej dokładny terminarz właściwych egzaminów podany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.



Harmonogram - egzamin ósmoklasisty / Centralna Komisja Egzaminacyjna /

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.

Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu w maju, to będzie go pisał w drugim terminie w czerwcu. Wynik egzaminu wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej.

Egzamin ósmoklasisty 2021. Ile trwa?

Poszczególne testy trwają nawet 180 minut. To maksymalny czas w przypadku egzaminu z języka polskiego.



Najkrótszy będzie test z języka obcego. Potrwa od 90 do 135 minut.





Ile trwa egzamin ósmoklasisty? / Centralna Komisja Egzaminacyjna /

Egzamin ósmoklasisty 2021. Kiedy wyniki?

Centralna Komisja Egzaminacyjna ustaliła już termin, kiedy to uczniowie otrzymają wyniki napisanych przez nich egzaminów.



Rezultaty będą znane w lipcu tego roku.





Egzamin ósmoklasisty 2021 - Kiedy wyniki? / Centralna Komisja Egzaminacyjna /