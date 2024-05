Matematyka jest kolejnym tegorocznym egzaminem ósmoklasistów. Wczoraj pisali język polski, jutro zmierzą się z językiem obcym. Tradycyjnie po południu na naszej stronie opublikujemy arkusze CKE oraz propozycje rozwiązań.

Egzamin ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 21 im. Orląt Lwowskich w Gorzowie Wielkopolskim / Lech Muszyński / PAP

Do egzaminu ósmoklasisty musi przystąpić każdy uczeń, aby ukończyć szkołę podstawową. Nie został jednak określony minimalny wynik, jaki powinno się uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

We wtorek ósmoklasiści pisali egzamin z języka polskiego. Dziś czas na królową nauk. Egzamin z matematyki rozpocznie się o godzinie 9:00 i potrwa 100 minut.

Ostatnia część egzaminu - sprawdzian z języka obcego nowożytnego - odbędzie się w czwartek, 16 maja. Rozpocznie się o 9:00 i potrwa 90 minut.

Największa grupa ósmoklasistów (97,7 proc.) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 1,9 proc. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej.

Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,4 proc. ósmoklasistów.

Egzamin ósmoklasisty - co ze sobą zabrać

Centralna Komisja Egzaminacyjna dokładnie wylicza, co uczeń może ze sobą zabrać na egzamin ósmoklasisty. Informacje na ten temat znajdziemy w wykazie materiałów i przyborów pomocniczych.

Najważniejsze jest pióro lub długopis z czarnym atramentem lub tuszem. Każdy uczeń musi mieć swój.

Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy uczeń powinien mieć linijkę. Jeśli konieczne będzie wykonanie rysunku, uczeń robi to długopisem lub piórem. Jak podkreśla CKE, nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

I na koniec chyba najważniejsze - uczeń musi mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość, czyli legitymację szkolną.

Egzamin ósmoklasisty - na RMF24 opublikujemy arkusze CKE oraz propozycje rozwiązań

Do egzaminu ósmoklasistów w tym roku przystąpi ponad 226 000 uczniów z ponad 11 190 szkół. To z myślą o nich i ich rodzicach portal RMF24 po zakończeniu egzaminów opublikuje arkusze zadań. Chwilę później na naszej stronie przedstawimy propozycje rozwiązań, przygotowane przez ekspertów.

Egzamin ósmoklasisty 2024. Kiedy wyniki?

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024 zostaną ogłoszone 3 lipca 2024 r. w systemie ZIU na stronie www.wyniki.edu.pl. Tego samego dnia uczniowie otrzymają zaświadczenia o wynikach.

Osoby, które nie przystąpią do egzaminu ósmoklasisty w maju, mogą to zrobić w drugim terminie, w czerwcu: w dniach 10-12 czerwca.

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia.