Egzamin ósmoklasisty to pierwszy ważny egzamin dla uczniów. W tym roku wypada on pod koniec maja: 23, 24 i 25. Sprawdzian przeprowadzany w formie pisemnej jest obowiązkowy, a przystąpienie do niego jest warunkiem koniecznym do ukończenia szkoły podstawowej. Każdy z ósmoklasistów podchodzi do egzaminu z trzech przedmiotów.

Sprawdź, listę lektur na egzamin ósmoklasisty / Shutterstock Egzamin ósmoklasisty rozpoczyna się 23 maja 2023 roku testem z języka polskiego. Sprawdzian zgodnie z planem ma się rozpocząć o godz. 9:00. Ma trwać 120 minut. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz cudzoziemcy będą go pisać o 60 minut dłużej. Jeśli z przyczyn losowych, ktoś nie będzie mógł podejść do egzaminu w pierwszym terminie, dodatkowy wyznaczono na 12 czerwca (poniedziałek). Odpowiedzi z egzaminu ósmoklasisty na RMF24 Od 23 do 25 maja, podczas trwania egzaminu ósmoklasisty, każdego dnia, tuż po tym, jak Centralna Komisja Edukacyjna opublikuje arkusze, będziecie je mogli także znaleźć na naszej stronie. Chwilę później pojawią się opracowane przez nauczycieli propozycje rozwiązań tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Rozwiązania będziemy pubikować w następujących dniach: 23 maja 2023 (wtorek) - język polski

24 maja 2023 (środa) - matematyka

25 maja 2023 (czwartek) - język angielski Jak wygląda arkusz CKE z języka polskiego Arkusz egzaminu ósmoklasisty składa się z dwóch części. Pierwsza to zadania odnoszące się do fragmentów tekstu literackiego i nieliterackiego: naukowego, popularnonaukowego, publicystycznego. W tej części mogą pojawić się też zadania sprawdzające wiedzę językową, np. zadania odnoszące się do przysłów i frazeologizmów. Druga część arkuszu to wypowiedź pisemna. Uczniowie mają do wyboru wypowiedź twórczą - opowiadanie, lub odtwórczą - rozprawkę. W zadaniu określona jest minimalna liczba słów jaką powinna liczyć praca. W pierwszej części egzaminu uczniowie znajdą zadania zamknięte jednokrotnego wyboru, typu A,B,C,D lub PRAWDA/FAŁSZ. Zadania z lukami do wypełnienia. Zadania otwarte, w których ósmoklasiści muszą napisać krótszą formę pisemną i zadania z dłuższą wypowiedzią pisemną. Odpowiedzi z języka polskiego - egzamin ósmoklasisty 2023 / RMF FM Egzamin ósmoklasisty. Tematy wypracowań z poprzednich lat 2022 Temat 1 . Z przyjacielem łatwiej pokonywać trudności. Napisz rozprawkę, w której rozważysz trafność tego stwierdzenia. W wypracowaniu odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz innego utworu literackiego. Temat 2. Napisz opowiadanie o spotkaniu z jednym z bohaterów wybranej lektury obowiązkowej. Wspólna przygoda skłoniła Cię do refleksji, że warto było przenieść się do świata przedstawionego tej lektury. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową. 2021 Temat 1. Napisz rozprawkę, w której rozważysz trafność stwierdzenia, że w trudnej sytuacji człowiek poznaje samego siebie. W argumentacji odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego. Temat 2. Wyobraź sobie, że jeden z bohaterów literackich z lektury obowiązkowej przeniósł się do Twojego świata. Napisz opowiadanie o waszej wspólnej przygodzie, podczas której bohaterowi temu przyznano tytuł Przyjaciela Mądrości. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową. 2020 Temat 1 . Napisz przemówienie skierowane do koleżanek i kolegów, w którym przekonasz słuchaczy, że książki mogą być źródłem mądrości. W wypracowaniu odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz innego utworu literackiego i wykaż, że ich przeczytanie może uczynić czytelnika mądrzejszym. Temat 2. Napisz opowiadanie o spotkaniu z bohaterem wybranej lektury obowiązkowej, który podczas spotkania nauczył Cię czegoś ważnego. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową. Arkusz CKE z języka polskiego z poprzednich lat Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. ARKUSZE CKE 2022 Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. ARKUSZE CKE 2021 Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. ARKUSZE CKE 2020 Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. ARKUSZE CKE 2019 Egzamin ósmoklasisty 2023: Lista lektur Lista lektur obowiązkowych na egzaminie ósmoklasisty 2023:Charles Dickens - "Opowieść wigilijna" Aleksander Fredro - "Zemsta"

Jan Kochanowski - wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII

Aleksander Kamiński - "Kamienie na szaniec"

Adam Mickiewicz - "Reduta Ordona"

Adam Mickiewicz - "Śmierć Pułkownika"

Adam Mickiewicz - "Świtezianka"

Adam Mickiewicz - "Dziady część II"

Adam Mickiewicz - "Pan Tadeusz" (całość)

Antoine de Saint-Exupéry - "Mały Książę"

Henryk Sienkiewicz - "Quo vadis"

Henryk Sienkiewicz - "Latarnik"

Juliusz Słowacki - "Balladyna"

wiersze wybranych poetów. Na egzaminie mogą również pojawić się zadanie dotyczące lektur obowiązkowych z poprzednich lat: Jan Brzechwa, "Akademia Pana Kleksa"

Janusz Christa, "Kajko i Kokosz. Szkoła latania" (komiks)

René Goscinny, Jean-Jacques Sempé, "Mikołajek" (wybór opowiadań)

Rafał Kosik, Felix, "Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi"

Ignacy Krasicki, wybrane bajki

Clive Staples Lewis, "Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa"

Adam Mickiewicz, "Powrót taty", "Pani Twardowska", "Pan Tadeusz" (fragmenty)

Ferenc Molnár, "Chłopcy z Placu Broni"

Bolesław Prus, "Katarynka"

Juliusz Słowacki, "W pamiętniku Zofii Bobrówny"

John Ronald Reuel Tolkien, "Hobbit, czyli tam i z powrotem"

Henryk Sienkiewicz, "W pustyni i w puszczy"

Józef Wybicki, "Mazurek Dąbrowskiego"

Wybrane mity greckie, w tym mit o powstaniu świata oraz mity o: Prometeuszu, o Syzyfie, o Demeter i Korze, Dedalu i Ikarze, Heraklesie, Tezeuszu i Ariadnie, Orfeuszu i Eurydyce

Biblia: stworzenie świata i człowieka oraz wybrane przypowieści ewangeliczne, w tym o siewcy, o talentach, o pannach roztropnych, o miłosiernym Samarytaninie

Wybrane podania i legendy polskie, w tym o Lechu, o Piaście, o Kraku i Wandzie

Wybrane baśnie polskie i europejskie, w tym: Charles Perrault, Kopciuszek, Aleksander Puszkin, Bajka o rybaku i rybce.



