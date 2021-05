W sieci trwa Copernicus Festival 2021! W tym roku organizatorzy zaplanowali mnóstwo spotkań online. To wywiady z naukowcami i artystami o tym, do czego wyobraźnia służy, jak wykorzystujemy ją w naukach empirycznych, jakie przechowuje informacje a także, czy można dzięki niej przewidywać przyszłość. Cykl "Rozmowy o Człowieku" jest jednym ze stałych punktów tegorocznej imprezy.

Andrzej Stasiuk – polski prozaik, poeta, dramaturg, eseista, publicysta i wydawca. / Arek Markowicz / PAP

We wtorek 18 maja zapraszamy na spotkanie pt. "Kraina duchów i wyobraźni". Gośćmi prof. Dominiki Dudek będą pisarze: Monika Sznajderman i Andrzej Stasiuk.

Oglądanie świata to trudna sprawa. I nie ma znaczenia, czy mówimy o rzeczywistości za oknem autobusu w codziennej drodze do pracy czy o spontanicznej wyprawie na drugi koniec globu. Miejsca wyświechtane spojrzeniami milionów ludzi pozostają doskonale obojętne dla naszej wyobraźni. Dlatego warto czasem przebić się przez tę skorupę, skręcić w boczną, nieoczywistą drogę. Świat czeka, żeby zobaczyć go na nowo, musimy tylko nauczyć się patrzeć na niego inaczej - piszą na stronie organizatorzy festiwalu.

Monika Sznajderman - polska antropolożka kultury, wydawczyni, pisarka. Zajmuje się antropologią współczesności (zwłaszcza problemami popularnej kultury audiowizualnej) i formami współczesnej wyobraźni religijnej. Prowadzi Wydawnictwo Czarne. Jest prezesem Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Krzywa zajmującego się dziećmi z byłych PGR-ów w Beskidzie Niskim. Dwukrotna finalistka Nagrody Literackiej "Nike": w 2017 za książkę Fałszerze pieprzu oraz w 2020 za Pusty las.

Andrzej Stasiuk - polski prozaik, poeta, dramaturg, eseista, publicysta i wydawca, laureat Nagrody Fundacji im. Kościelskich (1995), Nagrody Literackiej "Nike" (2005) i Nagrody Literackiej Gdynia (2010). Autor felietonów prasowych, publikowanych na łamach "Tygodnika Powszechnego", "Gazety Wyborczej", "Tytułu", "Ozonu", "Frankfurter Allgemeine Zeitung" i innych pism. Jego książki zostały przetłumaczone na języki obce, m.in. białoruski, angielski, fiński, francuski, niderlandzki, niemiecki, rosyjski, norweski, ukraiński, węgierski, włoski, czeski, rumuński.

Prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek - autorka i współautorka kilkuset publikacji naukowych. Zredagowała szereg książek poświęconych tematyce psychiatrii, a zwłaszcza zaburzeniom depresyjnym i chorobie afektywnej dwubiegunowej. Związana z Centrum Kopernika Badań interdyscyplinarnych od jego powstania w 2008 roku. Jako lekarz psychiatra prowadzi praktykę medyczną, a także popularyzuje wiedzę na temat zaburzeń i chorób psychicznych. Redaktor naczelna czasopisma Psychiatria Polska.

