Mariusz Kamiński został przewieziony z więziennego szpitala do szpitala cywilnego. Jak nieoficjalnie ustalili reporterzy RMF FM, powodem były badania kardiologiczne.

Mariusz Kamiński / Artur Reszko / PAP

Oficjalnie ani obrońca Mariusza Kamińskiego, ani Ministerstwo Sprawiedliwości nie potwierdzają informacji o przewiezieniu Mariusza Kamińskiego do cywilnego szpitala.

Jako pierwsza informację o przewiezieniu Kamińskiego z Aresztu Śledczego w Radomiu do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego podała "Gazeta Wyborcza". Twierdzi ona, że polityk PiS trafił do szpitala z powodu niskiego poziomu cukru i niskiego tętna. To skutek głodówki, którą Mariusz Kamiński prowadzi w areszcie. "Wyborcza" pisze, że u polityka nie doszło do zatrzymania krążenia i nie była u niego prowadzona reanimacja.

Również według źródeł WP Mariusz Kamiński trafił do szpitala w związku z niskim poziomem cukru we krwi. "Wizyta w szpitalu mieści się w standardowej procedurze, która jest uruchamiana, jeśli lekarz zdecyduje o konieczności dodatkowych badań, a nie mogą być one wykonane w szpitalu więziennym. Wówczas więzień jest przewożony karetką na SOR" - czytamy w wp.pl.

Z kolei portal niezalezna.pl informuje, że Kamiński trafił do szpitala w stanie zagrażającym życiu.