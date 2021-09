Nie słabnie panika na brytyjskich stacjach benzynowych. Nawet 90 proc. z nich ma kłopoty z dostawami paliwa. Rafinerie są pełne, a oficjalnym powodem kryzysu jest brak wystarczającej liczby kierowców cystern. To dopiero czubek góry lodowej problemów Brytyjczyków. Sytuacji nie poprawią pojawiające się teorie spiskowe.

Na wielu brytyjskich stacjach brakuje paliwa / FACUNDO ARRIZABALAGA / PAP/EPA

Brytyjski rząd nie mówi tego wprost, ale padające sugestie są wymowne. To firmy transportowe ponoć celowo upubliczniły informację o 100 tys. nieobsadzonych miejsc za kierownicami ciężarówek, by skłonić władze do zmiany prawa imigracyjnego, a media zrobiły swoje. Słuchacz, widz i czytelnik o tym się dowiedział, skojarzył fakty i rozpoczęło się oblężenie stacji benzynowych. Już w czerwcu wiadomo było, że w firmach transportowych pracuje przynajmniej o 25 proc. mniej kierowców niż dwa lata temu. A od tego czasu brexit zapuścił korzenie. Kierowcy cystern rozwożący paliwo - według nowego prawa imigracyjnego - zaliczeni zostali do pracowników niewykwalifikowanych, którym zaczęto utrudniać przyjazd i prace na Wyspach. Swoje zrobiła także pandemia koronawirusa, skłaniając zagranicznych kierowców do powrotu do rodzimych krajów i szukania pracy w pobliżu swych rodzin, w wielu przypadkach za porównywalne stawki z brytyjskimi.

Spuszczamy z tonu

Zmiana w prawie imigracyjnym, jaką wprowadził rząd, oferuje zagranicznym kierowcom ciężarówek trzymiesięczną wizę pracowniczą w Wielkiej Brytanii. Największym magnesem ma w tym przypadku być wysokość oferowanej pensji. Każda firma transportowa traktuje to jednak bardzo indywidualnie. Pytanie: czy taka ograniczona w czasie oferta skłoni kierowców do zaburzenia codziennego życia i szukania pracy w Wielkiej Brytanii.

Tej procedury nie da się dopełnić z dnia na dzień. Mogą upłynąć nawet trzy tygodnie, zanim na Wyspy zaczną napływać kierowcy z kontynentu. Liczbę tych wiz ograniczono także do 5 tysięcy. Inną propozycją, która miałaby złagodzić kryzys, jest zaangażowanie wojska. Ale nawet w tym przypadku szkolenie zwykłego kierowcy na kierowcę cysterny przewożącej paliwo trwa tydzień. A kolejki przed stacjami benzynowymi ustawiaj się teraz i nic nie wskazuje na to, że zaczną się zmniejszać.

Alternatywa?

Wielu kierowców postawiło samochody w garażach lub zaparkowało je przed domami. Czekają, aż ten kryzys się skończy. Jak twierdzą, lepsze to niż tracenie nerwów w kolejkach. Ale nie wszyscy mogą sobie pozwolić na taki komfort. Ludzie potrzebują samochodów i motocykli, by dojeżdżać do pracy, nie mówiąc już o wyjazdach na dawno zaplanowane wakacje. Rafinerie są pełne - to najczęściej powtarzający się argument władz. Hasło to powielane jest w mediach jak mantra. Obecnego kryzysu to na pewno nie rozwiąże.

Według komentatorów sytuacja była od dawna do przewidzenia i jest zwiastunem kolejnych, równie kłopotliwych, które będą paraliżować życie Brytyjczykom. Faktem jest, że brytyjska gospodarka w wielu jej gałęziach opierała się i opera na napływowej sile roboczej z krajów Unii Europejskiej. Zaostrzenie prawa imigracyjnego miało być nagrodą dla tych Brytyjczyków, którzy zagłosowali za brexitem. Mogą się z tego cieszyć, stojąc w kolejkach po benzynę.