Na święta Bożego Narodzenia 2018 r. wydamy 1289 zł, czyli o 103 zł więcej niż w 2017 r., w tym 525 zł na prezenty - wynika z badania przeprowadzonego dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Jednocześnie mniej osób niż przed rokiem przewiduje, że z powodu Wigilii wpadnie w problemy finansowe.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

525 zł wydamy na prezenty, 458 zł na żywność, 69 zł na zakup środków czystości, 65 zł na choinkę i 172 zł na pozostałe koszty. Osoby wyjeżdżające na święta wydadzą w tym roku 301 zł na podróż.

W porównaniu z zeszłym rokiem wydatki wzrosły o 103 zł, czyli prawie 9 proc. Droższe będą przede wszystkim potrawy - o 58 zł oraz prezenty o 25 zł - wskazało BIG.