Prognoza długoterminowa. Za niecały tydzień rozpoczną się święta Bożego Narodzenia. Im bliżej tego terminu, tym więcej wiemy o tym, jaka pogoda czeka nas w te dni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował własnie najnowszą prognozę długoterminową. Wynika z niej, że najprawdopodobniej w Wigilię nie zobaczymy śniegu. Przygotować należy się za to na deszcz.

Co ze śniegiem?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował nową prognozę długoterminową do 24 grudnia, czyli do Wigilii. Przewidywania synoptyków nie napawają optymizmem. Tuż przed Świętami temperatura zacznie wzrastać. Już w ten weekend termometry mogą wskazać nawet 9 stopni Celsjusza, natomiast w Wigilię - aż 12 stopni na plusie. Czy to oznacza, że w tym roku nie doczekamy się białych Świąt? Niekoniecznie, choć najlepiej być przygotowanym na każdą ewentualność.



"W telewizji dowiecie się, że czekają nas białe/deszczowe święta. Możecie się spodziewać różnych prognoz i... każda z nich ma rację. Prognozy są nieustabilizowane na okres po 21 grudnia. [Święta] mogą być śnieżne i zimowe, jak i mokre, i jesienne" - zaznacza meteoprognoza.pl na Twitterze. Poniżej sprawdzicie prognozę długoterminową Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na najbliższy tydzień - od 18 do 24 grudnia. Należy jednak pamiętać, że prognozy wciąż mogą ulegać zmianom.

Prognoza długoterminowa IMGW

Prognoza na wtorek. Temperatura maksymalna od -2 stopni Celsjusza na wschodzie do 3 stopni na południowym zachodzie kraju. Miejscami możliwe słabe opady śniegu, na zachodzie i północnym zachodzie również deszcz ze śniegiem i deszcz, który marznąć może powodować gołoledź. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W nocy temperatura minimalna od -8 stopni na południowym wschodzie do 1 stopnia na plusie na północnym zachodzie. Na Podgórzu Karpackim znacznie chłodniej - tam od -13 do -8 stopni Celsjusza. Na zachodzie i południowym zachodzie na ogół bez opadów, w pozostałej części kraju możliwe opady śniegu, na wschodnim wybrzeżu także deszczu ze śniegiem. Na Pomorzu i na Kujawach marznący deszcz może powodować gołoledź.





Pogoda na środę

W dzień temperatura od -5 stopni Celsjusza na terenach podgórskich Karpat i -4 stopni na Suwalszczyźnie do 2-3 stopni na plusie na zachodnim wybrzeżu. Miejscami na północy i wschodzie słabe opady śniegu. Zachmurzenie umiarkowane i duże. Na wybrzeżu silniejszy wiatr z porywami do 55 km/h. W nocy z środy na czwartek temperatura minimalna od -9 stopni na wschodzie do 0 stopni Celsjusza na zachodzie.

Pogoda na czwartek

Temperatura maksymalna od -7 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 1 stopnia na zachodzie. Lokalnie słabe opady śniegu, na zachodzie i północnym zachodzie opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Na drogach może tworzyć się gołoledź. Zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia. W nocy z czwartku na piątek temperatura minimalna od -8 stopni na północnym wschodzie do 0 stopni na zachodzie i wybrzeżu.

Pogoda na piątek

W piątek temperatura maksymalna wyniesie od -5 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 4 stopni na zachodzie. We wschodniej połowie kraju opady śniegu. Na pozostałym obszarze kraju możliwe opady deszczu ze śniegiem i deszczu, lokalnie marznącego deszczu lub mżawki, które mogą powodować gołoledź. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W nocy z piątku na sobotę temperatura minimalna od -5 stopni na północnym wschodzie do 3 stopni Celsjusza w zachodniej części kraju.





Pogoda na sobotę

W sobotę prognozowany jest znaczący wzrost temperatury. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 stopni na terenach podgórskich Karpat i 1 stopnia na północnym wschodzie do aż 8 stopni na plusie na zachodzie i nawet 9 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. W zachodniej połowie kraju również opady deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem. Na pozostałym obszarze opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz, przejściowo marznący deszcz powodujący gołoledź. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, wiatr umiarkowany i dość silny - na zachodzie porywy mogą sięgać 65 km/h. W nocy z soboty na niedzielę temperatura minimalna od 0 do 4 stopni Celsjusza.

Pogoda na niedzielę

Temperatura maksymalna w dzień od 1 do 5 stopni Celsjusza. IMGW prognozuje opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na krańcach wschodnich możliwy również śnieg. Zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia. Wiatr umiarkowany. W nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura minimalna od -4 stopni na północnym wschodzie do 3 stopni Celsjusza na zachodzie.

W Wigilię według prognoz IMGW temperatura maksymalna wyniesie od 1 stopnia na północnym wschodzie do nawet aż 12 stopni Celsjusza na w południowo-zachodniej części kraju. Prognozowane są opady deszczu, na krańcach wschodnich może pojawić się również deszcz ze śniegiem. Zachmurzenie wciąż duże, możliwe większe przejaśnienia. Wiatr umiarkowany.

