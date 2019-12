"Niech wigilijny stół jednoczy nas i łączy, a wspólne śpiewanie kolęd przypomina nam o naszych pięknych polskich tradycjach; święta to czas uśmiechu i bycia razem" - mówią prezydent Andrzej Duda razem z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą składając Polakom życzenia.

Świąteczny wystrój w Sejmie / Piotr Rybarczyk / PAP

Z okazji Świat Bożego Narodzenia składamy nasze najserdeczniejsze życzenia wszystkim naszym rodakom w kraju i zagranicą. Życzymy państwu zdrowia, spokoju i radości oraz wielu wspaniałych chwil spędzonych w gronie rodziny i bliskich - podkreśla prezydencka para.



Niech w tym szczególnym czasie nikt nie będzie samotny i smutny, bo przecież święta to czas uśmiechu i bycia razem - dodaje pierwsza dama.

Życzenia od premiera

"Wigilia to szczególny czas, w którym jesteśmy z naszymi bliskimi, zasiadając wspólnie do stołu i łamiąc się opłatkiem; to czas radości, szczęścia i miłości" - napisał premier Mateusz Morawiecki na Facebooku.



Życzenia od Małgorzaty Kidawy-Błońskiej

"Życzymy Wam, nam, wszystkim, abyśmy na nowo odkryli znaczenie Świąt. Żebyśmy uwierzyli, ze światło zwycięża ciemność, miłość jest lepsza niż nienawiść a człowiek jest stworzony, by być dobrym i żyć w kochającej się wspólnocie. Wesołych Świąt!" - napisała Małgorzata Kidawa - Błońska.



Wraz z moją brukselską drużyną chcielibyśmy Wam wszystkim życzyć radosnych Świąt!! :) - napisał Robert Biedroń.



W wigilię głos zabrał też prezes NIK Marian Banaś.



"Mało jest równie pięknych dni w kalendarzu jak ten, który się właśnie zbliża - Boże Narodzenie. W przedświątecznym biegu często tracimy z oczu to, co w tym dniu najwspanialsze i najważniejsze. Cud Narodzin Dzieciątka jest niezwykłym darem, pięknym i poruszającym. Rodzi się miłość i radość" - mówi w nagranym spocie szef NIK.