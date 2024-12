Chętni na kupno bożonarodzeniowej choinki mogą wybrać się po nią np. do najbliższego nadleśnictwa. Jak poinformowały Lasy Państwowe, ceny za drzewko wahają się średnio od 40 do 130 zł. Kwoty zależą od regionu Polski, gatunku, czy wysokości świątecznego drzewka, które wpadnie nam w oko.

Zdjęcie ilustracyjne / Robin Utrecht/ABACAPRESS.COM / PAP/Abaca

Zgodnie z przekazaną PAP informacją Lasów Państwowych, mimo iż niektóre nadleśnictwa już rozpoczęły sprzedaż świątecznych drzewek, to akcja w pełnym wymiarze ruszy od połowy grudnia. Jak wyjaśniono, jednostki LP, które sprzedają choinki, nie pozyskują takich drzewek "na zapas" i mają każdorazowo określony limit ich sprzedaży, wynikający z dostępności danego gatunku na danym terenie.

Z danych przekazanych przez leśników wynika, że w tym roku decydując się na kupno choinki z Lasów Państwowych, za drzewko średnio zapłacimy od 40 do 130 zł. Cena jest uzależniona od regionu kraju, a także gatunku i wysokości świątecznego drzewka.

Dla przykładu, w nadleśnictwach wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku średnia cena świerka to 40 zł, jodły - 80 zł. W nadleśnictwach z terenu RDLP w Katowicach średnio za świerka zapłacimy 53 zł, za jodłę 65 zł. Podobnych cen mogą się spodziewać kupujący w północno-zachodniej Polsce, na terenach zarządzanych przez RDLP w Szczecinie, RDLP w Szczecinku, RDLP w Pile. Z kolei w centralnej części kraju, na terenie nadleśnictw wchodzących w skład RDLP w Warszawie, choinka o wysokości 2-3 m to koszt ok. 40-50 zł brutto. Najdroższe są drzewka o wysokości do ok. 5 m; wówczas trzeba zapłacić 120-130 zł.

Jakie drzewka oferują leśnicy?

Bezpośrednio od leśników można kupić świerki, jodły i sosny oraz stoisz, czyli gałęzie choinkowe. Jak wyjaśniono, wysokość sprzedawanych choinek jest zróżnicowana i zależy od dostępności danych drzewek w danym regionie kraju. Dodano, że część nadleśnictw sprzedaje też wysokie drzewka, powyżej 5 czy 6 m wysokości, których cena jest odpowiednio wyższa. Leśnicy przekonują też, że choinki sprzedawane przez nich są często tańsze od drzewek oferowanych przez prywatne firmy czy sieci marketów, zwłaszcza w dużych miastach.

Lasy Państwowe wskazały, że każde z nadleśnictw samodzielnie ustala ceny sprzedaży choinek, a informację w tej sprawie można zaleźć na ich stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych. Można tam również uzyskać informację o miejscu i godzinach, w których prowadzona jest sprzedaż. Czasem są to konkretne leśniczówki, miejsca przy plantacji choinek, siedziby nadleśnictw lub punkty w miastach.

Konsumenci, decydując się na zakup choinki bezpośrednio od leśników, powinni skontaktować się z danym nadleśnictwem i umówić się na odbiór drzewka.

Lasy Państwowe poinformowały, że część nadleśnictw prowadzi też akcję "Choinkobranie". Polega ona na tym, że przy wsparciu leśników można samodzielnie wyciąć na plantacji wybrane drzewko. Taką akcję prowadzą jednostki LP m.in. z terenu RDLP we Wrocławiu, a także nadleśnictwo Gdańsk.