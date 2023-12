To już kolejny dzień, w którym reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, sprawdza, jak w praktyce wygląda i z czym wiąże się dorywcza praca przed Świętami Bożego Narodzenia. Przedwczoraj nasz dziennikarz wcielił się w rolę świętego Mikołaja w szkole podstawowej. Wczoraj był Elfem, czyli pomocnikiem św. Mikołaja. Dzisiaj czas na spotkanie z dorosłymi w roli świętego Mikołaja i udział w przedświątecznych warsztatach kulinarnych w Warszawie.

Dziś Michał został świętym Mikołajem dla.... dorosłych / Fot. Michał Dobrołowicz / RMF FM

To jest spotkanie świąteczne. Przewidzieliśmy dla ciebie rolę świętego Mikołaja, który uświetni to spotkanie. Zatrudniamy cię, będą głównie dorośli, z tego, co wiem, będzie tylko jedno małe dziecko naszej prowadzącej, aktorki Moniki Mrozowskiej. Zatrudniamy cię do ważnego zadania. Praca potrwa dwie godziny. Stawka to 150 złotych za godzinę - usłyszał nasz dziennikarz od organizatorki spotkania Anny Mossakowskiej-Ziemniak.

Praca w roli świętego Mikołaja polega na witaniu gości, zapraszaniu ich do stołu i tłumaczeniu, jak będą przebiegać warsztaty kulinarne.

Uczestniczki warsztatów / Fot. Michał Dobrołowicz / RMF FM

Pytam gości, czy są grzeczni. W ostatnich dniach zadawałem podobne pytania dzieciom, teraz czas na zupełnie inną grupę. Odpowiedzi są zaskakujące - opisuje nasz reporter.

Skoro obok mnie jest święty Mikołaj, to chyba byłam grzeczna? Nie, nie byłam grzeczna, dlatego, że moje credo jest takie, że niegrzeczne dziewczynki dużo osiągają w życiu - mówią uczestniczki warsztatów. Jestem grzeczna, kiedy śpię. Może święty Mikołaj to oceni? - dodają.

/ Fot. Michał Dobrołowicz / RMF FM

Warsztaty kulinarne polegają na przygotowaniu świątecznych pierogów i pierników. Mamy zadanie dla świętego Mikołaja. To jest pokrojenie cebuli, my nie chcemy płakać - opisywała prowadząca warsztaty Monika Mrozowska.

Święty Mikołaj migał się dzisiaj od pracy - komentuje Anna Mossakowska-Ziemniak. A zupełnie poważnie, zauważyłam, że gdy pojawiłeś się, pojawiły się też uśmiechy, gdy goście zobaczyli świętego Mikołaja w czapeczce - podkreśla.

Czas na podsumowanie!

Przez ostatnie trzy dni nasz reporter przepracował w ramach pracy dorywczej siedem godzin. Trzy z nich spędził w roli świętego Mikołaja w szkole podstawowej, dwie godziny na balu w przedszkolu jako Elf i kolejne godziny dwie jako święty Mikołaj w czasie bożonarodzeniowych warsztatów.