​W samym centrum historycznego Gdańska ruszył dziś Jarmark Bożonarodzeniowy. Drugi najpiękniejszy w Europie według plebiscytu European Best Christmas Markets.

/ Stanisław Pawłowski / RMF24

Ulice Targ Węglowy, Bogusławskiego czy Tkacka - wszędzie tam spotkamy wystawców. W tym roku w Gdańsku stanęło ponad 170 stoisk jarmarkowych, z czego blisko 60 to punkty z potrawami z różnych kuchni świata. Zwiedzającym towarzysza kolędy, świąteczne iluminacje i pierwsze ozdobione już choinki!

"To zwiastun tego, co przyjdzie. Jarmark zaczyna się dość wcześnie i sygnalizuje, że już blisko święta", "Pomalutku kupujemy bombki, rękodzieło. Czuć, że święta blisko: cynamonki świąteczne i kawka" - powiedzieli naszemu trójmiejskiemu reporterowi Stanisławowi Pawłowskiemu odwiedzający jarmark.

Program artystyczny Jarmarku ruszy w sobotę (25 listopada). Aktorzy i szczudlarze Teatru Gdańskiego Archipelagu Kultury oraz dzieci utworzą korowód zimowych, świątecznych postaci. Parada ok. g. 15.30 wyruszy z ul. Tkackiej w kierunku ul. Długiej, a potem przez Złotą Bramę na Targ Węglowy i w stronę sceny, gdzie po g. 16.00 rozstrzygnięty zostanie konkursu na hejnał jarmarku

Do świąt pozostał miesiąc, jarmark w Gdańsku potrwa do 23 grudnia. W piątki i soboty stoiska będą czynne od g. 12.00 do 21.00, w pozostałe dni tygodnia do g. 20.00.