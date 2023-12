Dań z europejskich świątecznych stołów mogli spróbować mieszkańcy Waszyngtonu. Ambasady państw Unii Europejskiej w ramach imprezy EU Holiday Food Tour serwowały bożonarodzeniowe przysmaki. Furorę robił bigos przygotowany przez kucharza ambasady RP w Waszyngtonie.

Mieszkańcy Waszyngtonu kosztowali europejskich przysmaków świątecznych Paweł Żuchowski / RMF FM

Każda placówka przygotowała to, co jest popularne w czasie świąt Bożego Narodzenia w danym kraju. Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Wejściówki rozeszły się błyskawicznie. Organizatorem wydarzenia była Delegatura Unii Europejskiej w Stanach Zjednoczonych.

To kapusta kiszona i mięso. Bardzo mi smakuje! Naprawdę. Wasze danie to jedyne danie na słono tutaj, to wspaniałe - mówiła Amerykanka, która zajadała się polskim bigosem.

Polski bigos jest w czasie tej imprezy bardzo popularny - podkreślała Katarzyna Rybka-Iwańska, szefowa działu dyplomacji publicznej i kulturalnej w ambasadzie RP w Waszyngtonie.

Degustacja europejskich potraw świątecznych / Paweł Żuchowski / RMF FM

Pracownicy naszej placówki dyplomatycznej rozdawali też bombki z regionalnymi wzorami.

Ta impreza promuje kuchnie Unii Europejskiej, chcemy zapoznać Amerykanów z europejskimi smakami - podkreślała Katarzyna Rybka-Iwańska.

Przedstawiciele ambasad zachwalali to, co przygotowali. Mamy tu ciasto migdałowe z Włoch, z miasta Mantua, a do tego mus dyniowy - mówiła dyplomatka pracująca w przedstawicielstwie Włoch. To tradycyjne ciasto migdałowe, które jemy w Hiszpanii - w czasie świąt, ale również w ciągu roku -tłumaczyła przedstawicielka placówki dyplomatycznej Hiszpanii.

To pierniczki z Łotwy - to tradycyjna potrawa dla nas, powiedziałabym: smak dzieciństwa - zachwalali pracownicy ambasady Łotwy.