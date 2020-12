"W Jezusie Chrystusie – w tym słowie, które stało się ciałem – Bóg na nowo pokazał nam człowieka. Pokazał nam jego wielką godność, której nie wolno nam nie zauważyć, nie wolno przejść nad nią obojętnie. Nie wolno pominąć" – mówił w homilii podczas mszy w katedrze gnieźnieńskiej prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak. "Nie wolno jej niszczyć pychą, egoizmem czy pogardą choćby dla świętości i nienaruszalności ludzkiego życia od poczęcia, aż do naturalnej śmierci” – dodał.

Prymas Polski abp Wojciech Polak / Paweł Jaskółka / PAP

W dzieciątku Bóg stał się tak bardzo bliźnim dla każdego z nas, tak bardzo blisko. Zabrzmijcie więc radosnym śpiewem. Niech ten świąteczny dzień napełni nas pokojem i miłością. Bo choć nie możemy widzieć oblicza Boga, to przecież możemy Go doświadczyć, kiedy On zwraca się do nas i poznawać Go także w twarzach naszych sióstr i braci - mówił prymas Polak.

Święto Bożego Narodzenia jest przede wszystkim świętem naszego człowieczeństwa. Jest świętem człowieka. Człowieka, który jest odrodzony w Jezusie Chrystusie. Poznaj więc swą godność chrześcijaninie - woła dzisiaj do ciebie i do mnie papież Leon Wielki. Stałeś się uczestnikiem boskiej natury. Porzuć więc wyrodne obyczaje dawnego upodlenia i już do nich nie wracaj - zaznaczył.

Hierarcha powiedział, że "w środku nocy, kiedy reszta świata śpi, chrześcijanie otwierają ów prezent - dar słowa, które stało się ciałem". a dnia, gdy noc już minie, przychodzi nam wszystkim cieszyć się jeszcze raz tym darem. Cieszyć się słowem, które stało się ciałem. Cieszyć się Bożym Narodzeniem - wskazał. Zastrzegł, że w tym roku "ta nasza radość jest przyćmiona mgłą pandemii", a świętowanie jest ograniczone koniecznością zachowania obostrzeń sanitarnych.

Prymas podkreślił, że "tajemnica Bożego Narodzenia" nie jest tylko wspomnieniem dnia narodzin Jezusa. Nie jest jakimś dorocznym powrotem do przeszłości. Nie jest tylko pozostawiona na kartach historii, w której czytamy to, co się wydarzyło przed wiekami" - powiedział.

Nade wszystko chodzi o wydarzenie zbawienia. O przyjście Boga na świat (...) Sens Bożego Narodzenia dla nas wypełnia się właśnie w tym - daje nam życie -podsumował abp Polak.