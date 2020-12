"Warto przystrajać domy, żeby w tym trudnym dla nas czasie odpocząć i nacieszyć się czymś pięknym" – mówi w rozmowie z RMF FM Magdalena Klakla, która na co dzień zajmuje się tworzeniem dekoracji. Jak dodaje, stworzenie samodzielnie prostego wieńca bożonarodzeniowego nie jest bardzo czasochłonne, a pozwoli spędzić w kreatywny sposób chwile z najbliższymi. Zdradza nam także najnowsze trendy w bożonarodzeniowych ozdobach.

Naturalne elementy, nieregularne formy i ciepłe światło - to najnowsze trendy, które znajdziemy wśród bożonarodzeniowych ozdób. Jak zauważa Magdalena Klakla, która na co dzień tworzy firmę Proste Kwiatki, zajmującą się wykonywaniem oryginalnych dekoracji, trend na minimalizm, zero weste i ekologię widać również w ozdobach świątecznych. W tym trendzie są wszystkie zamówienia, które teraz mamy. Wszystko klienci życzą sobie jak najbardziej naturalne i nawet zwracają na to uwagę. Nic sztucznego, nawet szklana bombka - mówi.

Wybieramy też kolory naturalne, czyli kolory ziemi - mamy zielenie, brązy, beże - i te kolory są najbardziej modne. Jeżeli chodzi o światła na choince i w oknach, to wybieramy te, które są w jednym kolorze. Najlepiej jeżeli jest to kolor ciepły, coraz bardziej odchodzi się od kolorowych światełek, które są za bardzo pstrokate - dodaje Magdalena Klakla, pytana o tegoroczne trendy w bożonarodzeniowych ozdobach.

Jeżeli chodzi o kolorystykę, wciąż dominuje tradycyjne połączenie zielonego z czerwonym. Jeżeli mówimy o tradycyjnych wieńcach, to dominujący jest czerwony, ostro czerwony, najczęściej ze złotym. Jeżeli jednak stawiamy na naturalność, to dominującym kolorem jest zieleń z dodatkami beżu i również złota - tłumaczy Magdalena Kakla.

Jak stworzyć własnoręcznie wieniec bożonarodzeniowy?

Dla wielu z nas jednym z ważnych punktów na liście przygotowań do Bożego Narodzenia jest z pewnością udekorowanie domu. Magdalena Klakla zachęca do tego, żeby ozdoby tworzyć samemu.

Spędzając czas w domu można stworzyć coś kreatywnego - można zebrać się całą rodziną i wspólnie stworzyć wieniec, który będzie ozdobą na te święta - przekonuje i podaje prosty przepis na stworzenie samodzielnie bożonarodzeniowego wieńca.

Cytat Jeżeli chcemy zrobić wianek, który jest wykonany z samych naturalnych elementów wystarczy, że wybierzemy sobie podkład - z igliwia albo możemy też wykonać samemu taki podkład. Do tego możemy pójść do lasu i zebrać szyszki orzechy, gałęzie i wszystko przytwierdzamy na wieńcach. Jakie są sposoby montażu elementów? Możemy montować poprzez drutowanie, możemy wykorzystać klej na gorąco, albo możemy metodą wtykania, ale to już bardziej sprawdzi się przy gotowych podkładach, które są wykonane z gałązek wiklinowych, które są grubsze i w ich szczeliny możemy wtykać gałązki.

Jak przekonuje Magdalena Kakla, samodzielne stworzenie prostego wieńca bożonarodzeniowego nie musi być wcale czasochłonne. Jeżeli chcemy stworzyć prosty wieniec, to nie jest aż tak bardzo czasochłonne. Takie wieńce naturalne, nie muszą być symetryczne, czy regularne. Nawet lepiej, jeżeli nie są. Bardzo pracochłonne i czasochłonne są wieńce, które wymagają dopracowywania szczegółów. Takie w stylu klasycznym, gdzie pojawiają nam się bombki, osoby, drobne owoce - dodaje.

Jak zrobić samodzielnie prosty wieniec bożonarodzeniowy? Proste Kwiatki /

