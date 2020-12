Jarmarki bożonarodzeniowe to od kilku lat tradycja świąteczna, choć w tym roku - z powodu pandemii koronawirusa - odwoływana w wielu polskich miastach. To jednak nie znaczy, że musimy rezygnować z serwowanych na kiermaszach rarytasów. Wiele przysmaków możemy zrobić samodzielnie w domu.

Pieczone kasztany

Na jarmarkach świątecznych w ostatnich latach można kupić m.in. pieczone kasztany. To francuski przysmak, nadal dość dla nas egzotyczny, choć w dawnej, XIX-wiecznej Polsce popularny - z pieczonych kasztanów robiono farsz do pieczonej gęsi. W samej Francji kasztany przez długi czas były przysmakiem biednej części społeczeństwa, pogardzanym przez arystokratów. Zaczęło się to zmieniać w XVI wieku, na arystokratycznych stołach zaczęły się wtedy pojawiać też kasztany karmelizowane. Od tamtego czasu kojarzą się z wykwintnym przysmakiem, w ostatnim czasie coraz popularniejszym w Polsce - właśnie za sprawą jarmarków bożonarodzeniowych. Kasztany są też dostępne w wieku supermarketach i można je upiec w domu. Jak to zrobić?

Wypukłą część kasztana nacinamy nożem, na krzyż. Kasztany gotujemy w gorącej wodzie przez około kwadrans. W międzyczasie nagrzewamy piekarnik (najlepiej do 200 stopni Celsjusza). Ugotowane kasztany przekładamy do blachy wyłożonej papierem do pieczenia. Wkładamy do piekarnika na około 15-20 minut. Po wyjęciu z piekarnika musimy poczekać kilka minut, by ostygły - niech będą jednak ciepłe, by łatwo dały obrać się ze skórki.

Pieczone kasztany wspaniale smakują same, ale także z dipem - np. cynamonowym. Jak go przygotować? Do kilku łyżek jogurtu dodajmy łyżeczkę cynamonu i łyżeczkę syropu klonowego. Do dipu możemy dodać kilka kropel cytryny.



Przed włożeniem kasztanów do piekarnika - ich wypłukłą część nacinamy nożem / Malwina Zaborowska / RMF FM

Po wyjęciu z piekarnika musimy poczekać kilka minut,, by kaztany ostygły. Dopiero wtedy obieramy je ze skórki / Malwina Zaborowska / RMF FM

Po wyjęciu z piekarnika musimy poczekać kilka minut,, by kaztany ostygły. Dopiero wtedy obieramy je ze skórki / RMF FM

Domowe marshmallows

Z jarmarkiem świątecznym z pewnością kojarzy się też gorąca czekolada z piankami marshmallows - czyli z piankami cukrowymi, które rozpływają się w ustach i są bardzo popularne przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Tam marshmallows piecze się na ognisku...

Marshmallows wbrew obiegowej opinii wcale nie pochodzą z Ameryki, a z XIX-wiecznej Francji. Nazwa pianek pochodzi od rośliny - prawoślazu, która kiedyś stanowiła główny składnik przysmaku. Prawoślaz zastąpiono z czasem żelatyną - i marshmallows o recepturze jaką znamy - czyli robione z cukru, wody i wspomnianej żelatyny - narodziły się w 1948 roku. W Polsce są coraz popularniejsze. Są wspaniałym, choć kalorycznym dodatkiem do gorącej czekolady. Te domowe z pewnością są zdrowsze. Oto jak je przygotować:

Składniki:

1,5 szklanki miodu i szklanka gorącej wody; 3-4 łyżki żelatyny, laska wanilii, ewentualnie: sok malinowy, który zabarwi pianki;

Przygotowanie:

Do miseczki wlewamy połowę szklanki wody i rozpuszczamy w niej żelatynę. Mieszamy i czekamy aż ostygnie. Do garnka przekładamy miód, pół szklanki wody i ziarnka wanilii. Doprowadzamy do wrzenia, zmniejszamy temperaturę i i gotujemy około 10 minut. Następnie masę wlewamy do miski z żelatyną, mieszamy mikserem, aż masa zrobi się puszysta, gęsta. Następnie przekładamy do formy (nasmarowanej olejem). Jeśli chcemy, by nabrała koloru, możemy wierzch polać sokiem - np. malinowym. Pianka musi przestygnąć. Po kilku godzinach można ją kroić na małe kosteczki.

Gorąca czekolada z piankami / Malwina Zaborowska / RMF FM

Gorąca czekolada z piankami / Malwina Zaborowska / RMF FM

Churros - przysmak z Hiszpanii

Coraz częściej na bożonarodzeniowych jarmarkach możemy spotkać hiszpański przysmak, czyli churros. To przekąska na bazie ciasta parzonego, która stała się popularna w XVIII wieku. Madrycka burżuazja jadła churros w towarzystwie gorącej czekolady. Do dziś to nierozerwalny, słodki duet.



Churros / Malwina Zaborowska / RMF FM

Składniki na około 15 sztuk: 125 ml mleka, 25 g masła, 2 jajka, łyżeczka cukru wanilinowego, łyżka trzcinowego cukru, szczypta soli, 100 g mąki, 2 jajka, olej do smażenia, cukier puder do posypania

Przygotowanie: Mleko zagotowujemy z masłem, cukrem i solą. Następnie dodajemy mąkę. Stale mieszamy, uważając, by nic się nie przypaliło, na małym ogniu. W ciągu 2-3 minut powinna powstać jednolita masa. Odstawiamy ją do przestygnięcia. Następnie dodajemy jajka i miksujemy.

Masę przekładamy do rękawa cukierniczego. W garnku rozgrzewamy olej, a tuż przed wyciskaniem do niego kawałków ciasta (około 10-centymetrowych) - nieco zmniejszamy ogień. Smażymy z każdej strony na złocisty kolor, wykładając kawałki na ręcznik papierowy, który wchłonie za dużo tłuszczu. Posypujemy cukrem pudrem (opcjonalnie cynamonem lub przyprawą piernikową). Churros świetnie smakują z gorącą czekoladą. Poniżej znajdziecie na nią przepis.

Churros / Malwina Zaborowska / RMF FM

Domowa gorąca czekolada

Składniki: 100 g - tabliczka gorzkiej czekolady (najlepiej z dużą zawartością kakao), 250 ml mleka (może być roślinne, np. kokosowe), 100 ml śmietanki kremówki, szczypta soli; dodatki: cynamon, sproszkowane chili;

Przygotowanie: Mleko podgrzewamy na małym ogniu ze śmietanką, doprowadzamy do wrzenia; dorzucamy połamane kostki czekolady, stale mieszając; konsystencja ma być gładka i jednolita - na koniec dosypujemy szczyptę soli i opcjonalnie: cynamonu albo chilli;

Daktyle w czekoladzie

Składniki: tabliczka czekolady, 100 g suszonych daktyli, wykałaczki;

Przygotowanie: Czekoladę należy rozpuścić w kąpieli wodnej (czyli podgrzewamy wodę w garnku, na który kładziemy miskę z kostkami czekolady; stale mieszamy, aż się rozpuści). Daktyle nadziewamy na widelec lub wykałaczki i maczamy w czekoladzie; odkładamy na talerzyk, czekamy aż czekolada na daktylach zastygnie.

Daktyle w czekoladzie / Malwina Zaborowska / RMF FM

Prażone bakalie w karmelu

Składniki: Mieszanka bakalii - orzechy włoskie, laskowe, pestki dyni, nerkowca, pistacje; 1,5 łyżki masła, 4 łyżki miodu, 3 łyżki cukru trzcinowego, blacha;

Przygotowanie: Orzechy prażymy: wrzucamy na suchą patelnię, na małym ogniu, około 10-15 minut; przekładamy je do miseczki, a na patelnię wsypujemy cukier - podgrzewamy na małym ogniu, mieszając, aż zrobi się karmel. Odkładamy patelnię z ognia, dodajemy miód, masło i bakalie; mieszamy; czekamy aż przestygną;



Prażone bakalie w karmelu / Malwina Zaborowska / RMF FM

Prażone bakalie w karmelu / Malwina Zaborowska / RMF FM

Pieczone jabłka

Składniki: jabłka (najlepiej szara reneta) rodzynki, cynamon, miód, płatki migdałów, wiórki kokosowe, orzechy włoskie;

Przygotowanie: Piekarnik nagrzewamy do 180 stopni C. Z jabłek musimy wydrążyć ogryzki. W środek kładziemy farsz złożony z orzechów, wiórek kokosowych, rodzynek i płatków migdałów. Całość polewamy miodem i posypujemy cynamonem. Pieczone jabłka dobrze smakują z lodami waniliowymi.

Pieczone jabłka / Malwina Zaborowska / RMF FM

Pieczone jabłka / Malwina Zaborowska / RMF FM

Grzaniec idealny

I na koniec jeszcze nie może zabraknąć przepisu na grzaniec.



Grzaniec / RMF FM

Składniki: 500 ml czerwonego wina, łyżka cukru, 3 łyżki miodu (to zdrowsza alternatywa dla 3 łyżek cukru), przyprawy: 4 goździki, kawałek kory cynamonu, 2 gwiazdki anyżu, szczypta kardamonu, 2 plasterki pomarańczy, 50 ml soku malinowego;

Przygotowanie: Wino wraz z sokiem malinowym wlewamy do garnka i dodajemy miód oraz przyprawy. Podgrzewamy na wolnym ogniu, do momentu aż wino zacznie parować. Uważajmy, by go nie zagotować. Odstawiamy z ognia, przelewamy do kieliszków i dodajemy plasterki pomarańczy.

Grzaniec / Malwina Zaborowska / RMF FM