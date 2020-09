Bliscy Maryi Kalesnikawej, należącej do prezydium opozycyjnej białoruskiej Rady Koordynacyjnej, złożyli na milicję zawiadomienie o jej zaginięciu - przekazał w serwisie Telegram sztab Wiktara Babaryki.

Kalesnikawa była koordynatorką sztabu Babaryki, niedoszłego kandydata w wyborach prezydenckich z 9 sierpnia / TATYANA ZENKOVICH / PAP/EPA

Bliscy Maryi Kalesnikawej złożyli zawiadomienie na milicję w sprawie zaginięcia. Na milicji powiedzieli, że zawiadomienie przyjęto, szukają Maryi - napisał sztab.

Kalesnikawa była koordynatorką sztabu Babaryki, niedoszłego kandydata w wyborach prezydenckich z 9 sierpnia. Po aresztowaniu go w związku z zarzutami dotyczącymi rzekomych przestępstw finansowych dołączyła do współpracowników kandydatki Swiatłany Cichanouskiej.



Według świadków Kalesnikawa została zatrzymana w poniedziałek w centrum Mińska - podał portal TUT.by. Z relacji wynika, że osoby, które dokonały zatrzymania, nie nosiły mundurów żadnej formacji struktur siłowych.



Maksim Znak z prezydium Rady przekazał, że Kalesnikawa została schwytana rano w drodze na pocztę - nieznane osoby wsadziły ją do busa i wywiozły - podał TUT.by.



Nie ma także kontaktu z Antonem Radniankouem i Iwanem Kraucowem, również będącymi członkami Rady Koordynacyjnej - zwraca uwagę TUT.by.



Cichanouska oceniła, że "porwanie Maryi Kalesnikawej, Antona Radniankoua i Iwana Kraucowa to próba przeszkodzenia w pracy Rady Koordynacyjnej".