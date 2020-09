Białoruski śledczy, który zasłynął wypowiedzeniem posłuszeństwa prezydentowi tego kraju, poprosił o azyl w Polsce. "Na pewno nie będę mógł wrócić na Białoruś. Nie wiadomo jak długa obecna władza się utrzyma" - mówi Andriej Astapowicz, który w połowie sierpnia odszedł ze służby, apelując do innych funkcjonariuszy, żeby zrobili podobnie i razem z nim "wypędzili dyktatora".





Wiec poparcia dla Białorusinów we Wrocławiu / Maciej Kulczyński / PAP

Andriej Astapowicz nie chce mówić o szczegółach tego, co wydarzyło od momentu, gdy odszedł z komitetu śledczego i uciekł - najpierw do Moskwy - a potem do Pskowa. Przeciwko byłemu śledczemu toczy się postępowanie, które jednak nie zostało oficjalnie zarejestrowane.



Nie wiem, co może się ze mną stać. Może by mnie znaleziono gdzieś w lesie - mówi Białorusin.



Z Rosji mężczyzna został deportowany przez tamtejsze FSB. Przez kilka godzin był wieziony w masce oraz w kajdankach. Bałem się, że mogą mnie wrzucić do rzeki - opowiada.



Pomoc w uzyskaniu azylu w Polsce obiecał Rzecznik Praw Obywatelskich.

Masowe zatrzymania na Białorusi

Kilkaset osób, w tym ponad 400 w Mińsku, zatrzymano w niedzielę podczas protestów - poinformowało tamtejsze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Resort potwierdził też, że milicjant w stolicy oddał strzał ostrzegawczy w powietrze.



Z doniesień niezależnych mediów białoruskich wiadomo o zatrzymaniu co najmniej trojga dziennikarzy: Arcioma Lawy z Biełsatu, reportera telewizji 6.tv.by Alesia Sabaleuskiego i redaktorki naczelnej portalu IT Dev.by Natalli Prawalinskiej, którą po jakimś czasie wypuszczono.



Wśród zatrzymanych w Salihorsku jest były współprzewodniczący komitetu strajkowego w koncernie Biełaruśkalij Siarhiej Czarkasau oraz jeszcze jeden członek komitetu - podało Radio Swaboda.



W wielu miejscach Mińska zatrzymywano i rozpędzano ludzi jeszcze po drodze do centrum miasta.



Według MSW, gdy milicjanci zatrzymywali kilku uczestników demonstracji na prospekcie Zwycięzców, co najmniej 100 osób próbowało ich odbić. "W celu przerwania nielegalnych działań oddano wystrzał ostrzegawczy z broni pump action" - podał resort.





"Nasza Niwa" podała na komunikatorze Telegramie, że w mińskiej dzielnicy Drazdy, gdzie mieszkają członkowie rządu, użyto granatów hukowych, gdy kilka tysięcy demonstrantów zaczęło się zbliżać do domu szefowej Centralnej Komisji Wyborczej Lidzii Jarmoszyny, skandując: "Baba Lida, przyszliśmy na herbatę" oraz "Wyjdź i policz".





W niedzielnych protestach w Mińsku wzięło udział około 150 tys. osób. Tysiące osób protestowały też w wielu innych miastach, m.in. Brześciu, Grodnie, Homlu, Mohylewie, Pińsku i Witebsku.