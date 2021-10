Trwa akcja "Bezpieczny powrót z RMF FM". Jak co roku jesteśmy z wami na trasie! Nasi reporterzy patrolują drogi w całym kraju i na bieżąco informowali was o korkach czy utrudnieniach minuta po minucie. Kolejne specjalne wydania Faktów drogowych, a także relacja na naszej stronie już w poniedziałek 1 listopada.

Bezpieczny Powrót z RMF FM. Jesteśmy z Wami w trasie! / Shutterstock

21:43

Zderzenie dwóch samochodów na S8 między węzłami Syców i Bralin w Wielkopolsce. Jezdnia w kierunku Wrocławia jest tam zablokowana.

21:20

Jeszcze około pół godziny potrwają utrudnienia na autostradzie A2 w kierunku Poznania. Między węzłami Wiskitki i Skierniewice doszło do zderzenia trzech aut.

21:08

Postój czeka was też na krajowej 7, na wyjeździe z Warszawy w stronę Krakowa. Korek jest na wysokości Wólki Kosowskiej. Potem do Radomia jedzie się płynnie.

20:55

Korki na drodze ekspresowej S8 w Warszawie. Było tam kilka kolizji. Najtrudniej jedzie się na wysokości ulicy Broniewskiego.

20:35

Ogromny korek nadal na wysokości Góry Świętej Anny. Samochody stanęły na nitce w stronę Śląska po tym jak na remontowanym odcinku zepsuła się ciężarówka. Pojazd został już odholowany, więc auta powoli ruszają.

Na A4 kierowcy stoją również przed punktem poboru opłat w podwrocławskich Karwianach. Jezdnia na Katowice korkuje się niedługo po minięciu węzła Wrocław Południe.

20:20

Z utrudnieniami muszą liczyć się kierowcy jadący A4 w kierunku Rzeszowa - najpierw przez kilka godzin mieli kłopoty związane z remontem w rejonie stopnia wodnego na Wiśle, potem kilka kilometrów dalej awarię miał samochód i trzeb było go ściągać z drogi, a na koniec doszło do kolizji za Bieżanowem na wysokości Kokotowa. Policja zapewnia, ze samochody są już poza jezdnią, ale korek wciąż jeszcze ciągnie się przez kilka kilometrów - aż do zjazdu na Wieliczkę.

20:15

20:06

Utrudnienie na A4 na odcinku między węzłami Łańcut i Przeworsk w miejscowości Budy Łańcuckie (woj. podkarpackie). Doszło tam do awarii samochodu ciężarowego. Ruch w kierunku Korczowej odbywa się 1 pasem (lewym). Utrudnienia mogą potrwać do około godz. 22.

20:00

Utrudnienie na drodze krajowej nr 91 na odcinku Toruń - Włocławek w miejscowości Brzoza (woj. kujawsko-pomorskie). Doszło tam do zderzenia 2 samochodów osobowych. Nie ma informacji o rannych. Droga jest zablokowana. Utrudnienia potrwają około 2 godzin.

Zginęła jedna osoba. Trasa jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać ok. dwóch godzin - poinformował dyżurny z bydgoskiego oddziału GDDKiA Władysław Kończak.



Na miejscu pracują wszystkie służby. Przyczyny śmiertelnego wypadku wyjaśnia policja

19:40

Utrudnienia na DK91, w miejscowości Brzoza zderzyły się dwa samochody. Trasa Toruń - Włocławek w miejscu wypadku jest zablokowana.



19:30

Dłużej jedzie się DK7 w kierunku Radomia. Korek zaczyna się na wysokości zjazdu na Białobrzegi i Kozienice. Duży ruch jest też na wyjeździe z Warszawy w stronę Lublina. Zamiast jechać w stronę miejscowości Zakręt, lepiej skorzystać z Południowej Obwodnicy Warszawy. Z niej bez problemu zjedziecie na drogę ekspresową.

19:27

Na A2 na Mazowszu - po zderzeniu trzech aut między Pruszkowem i Grodziskiem Mazowieckim - w stronę Poznania jechać można tylko jednym pasem.

19:26

Utrudnienia na małopolskim odcinku A4. Po kolizji zator w kierunku Rzeszowa w rejonie węzła Kraków-Bieżanów.

19:13

Korek na opolskim odcinku autostrady A4 w okolicach Góry Świętej Anny. Nastąpiła awaria samochodu ciężarowego. Jeden pas w kierunku Katowic jest zablokowany. Niestety wszystko to dzieje się na remontowanym, a tym samym zwężonym odcinku autostrady i stąd ogromny korek w stronę Śląska. Jadący do Wrocławia też utkną w korku na zwężonym odcinku autostrady.

19:05

Na A2 na Mazowszu - po zderzeniu 3 aut między Pruszkowem i Grodziskiem Mazowieckim - w stronę Poznania jechać można tylko jednym pasem.



18:55

Utrudnienie na DK45 na odcinku Opole - Kluczbork w miejscowości Osowiec (woj. opolskie). Doszło tam do zderzenia 2 samochodów osobowych. 2 osoby zostały ranne. Droga jest zablokowana. Utrudnienia potrwają przez około półtorej godziny.

18:50

Z utrudnieniami muszą się liczyć kierowcy przejeżdżający przez województwo łódzkie. Kilka minut można stracić na bramkach autostradowych na A2 w kierunku Poznania w Strykowie. Tam jest niewielki korek.

Ruch idzie wolniej także na A1 w stronę Katowic za Piotrkowem Trybunalskim.

Na wysokości DK74 jest zmieniona organizacja ruchu z związku budową autostrady.

18:40

Korek na krajowej DK7 na wysokości zjazdu na Kozienice i Białobrzegi na Mazowszu.



18:30

Na A4 w Krakowie bardzo trudna sytuacja. Samochody jadące od strony Katowic utkną w korku już na wysokości Balic. Zator jest aż do Wisły, gdzie trwają prace remontowe. W przeciwnym kierunku blokuje się z kolei ruch przed węzłem południowym. Coraz więcej samochodów też na Zakopiance. Dojazd z Krakowa do Zakopanego zajmuje już prawie dwie godziny.

18:25

Uważajcie w Katowicach na ulicy Mikołowskiej. Zapalił się tam samochód osobowy. Nikomu nic się nie stało.

18:20

Dwie osoby zostały ranne w zderzeniu dwóch samochodów na krajowej 45 w Osowcu w Opolskiem. Trasa Opole - Kluczbork w tym miejscu jest zablokowana.

18:05

Zderzenie auta osobowego, busa i ciężarówki w miejscowości Baryczka na krajowej DK19 na Podkarpaciu. Trasa Boguchwała - Dukla w miejscu wypadku jest zablokowana.

18:00

Duży ruch jest na DK7 w okolicy Łomianek. Te okolice można ominąć, jadąc prawą stroną Wisły i potem wrócić na trasę wrócić w okolicach Nowego Dworu Mazowieckiego.

Na DK7 na szczęście nie ma kolizji, ani wypadków.

Na dłuższy postój musicie przygotować się po wyjedzie z Warszawy, na wysokości Tarczyna.

Duży ruch jest też na drodze ekspresowej S8 w Warszawie - zarówno w stronę Poznania, jak i w kierunku Białegostoku.

Są też pierwsze punkty, gdzie samochodów jest tak dużo, że ruchem ręcznie kierują policjanci. Tak jest między innymi w stolicy w okolicy Cmentarza Bródnowskiego w stolicy, na skrzyżowaniu ulic Pułkowej i Wóycickiego.

17:35

Coraz większe korki na DK7 na Mazowszu. Sznury samochodów są na wysokości Wólki Kosowskiej i Tarczyna. Dalej - bliżej Radomia - jedzie się zdecydowanie lepiej.

Problemy są S8 w Warszawie w kierunku Białegostoku. Na wysokości ulicy Szeligowskiej zderzyły się dwa samochody. Utrudnienia też w stronę Poznania. Na wysokości ulicy Powstańców Śląskich samochód uderzył w bariery.

17:14

Duży ruch na drodze krajowej numer 7 na wysokości Wólki Kossowskiej i Tarczyna.



17:00

Niestety, liczba stłuczek w województwie śląskim znacząco rośnie. Tylko teraz w całym regionie policjanci zajmują się ponad 60 kolizjami. W Raciborzu śmieciarka zderzyła się z autem osobowym. Dwa samochody osobowe natomiast zderzyły się w Bielsku-Białej. Podobne kolizje są także w Czeladzi, Chorzowie i w Katowicach. W sumie od północy policja w regionie miała już około 200 zgłoszeń o kolizjach i stłuczkach.

16:55

Utrudnienia na drodze krajowej nr 86 w Będzinie w Śląskiem. Na jednym ze skrzyżowań samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Nie ma rannych.

16:51

Kolizja na S5 za A2 - za węzłem Poznań-Zachód w stronę Wrocławia.

17:00

Korek na A1 w rejonie Ożarowic. Utrudnienia są na pasie w kierunku Łodzi. W tym miejscu prowadzone są prace drogowe i jeden pas autostrady jest wyłączony z ruchu. Ruch wzmaga się z każdą chwilą. Z racji, że jest to jeden z najważniejszych tranzytów w regionie korek jest tam bardzo duży.

16:50

Utrudnienia na DK11, w miejscowości Glinica w Śląskiem, między Lublińcem a Ciasną, samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Ruch odbywa się wahadłowo.



16:41

Utrudnienie na DK1 na odcinku między Częstochową a Piotrkowem Trybunalskim w miejscowości Radomsko (woj. łódzkie). Doszło tam do zderzenia 5 samochodów osobowych. Nikt nie został ranny. Ruch w kierunku Łodzi odbywa się 1 pasem (prawym). Utrudnienie potrwa do około godz. 18.

16:33

Dwie osoby zostały ranne w zderzeniu dwóch aut między węzłami Lubicz i Toruń Południe na autostradzie A1. Ruch w kierunku Gdańska odbywa się tylko jednym pasem.

16:24

Wyjazd z Zakopanego co kilka chwil się korkuje z powodu dużego ruchu i prac budowlanych przy układaniu nowych torów do stolicy Tatr. Zakorkowane jest też skrzyżowanie w Klikuszowej za Nowym Targiem. Na obwodnicy Krakowa są również spore korki przed remontowanym odcinkiem przy Wiśle.

16:10

Utrudnienie na S12 na odcinku między węzłem Lublin Tatary a węzłem Lublin Zadębie w miejscowości Turka (woj. lubelskie). Doszło do zderzenia 4 samochodów osobowych. 1 osoba została ranna. Jezdnia w kierunku Warszawy zablokowana. Wyznaczono objazd łącznicami węzła Lublin Tatary do S12s w kierunku Warszawy. Utrudnienia potrwają około 3 godzin.

16:00

Utrudnienie na S5 na odcinku między węzłem Poznań Wschód a węzłem Kleszczewo w miejscowości Nagradowice w województwie wielkopolskim. Doszło do zderzenia samochodu osobowego z samochodem ciężarowym. 1 osoba została ranna. Zablokowany 1 pas ruchu w kierunku Bydgoszczy. Utrudnienia potrwają około 2 godzin.

15:45

Korek na katowickim odcinku autostrady A4. Utrudnienia są na pasach do Krakowa.

Rosnący z każdą chwilą korek jest w rejonie katowickiej Doliny Trzech Stawów. Zakorkowane są tu wszystkie autostradowe pasy, zarówno te prowadzące w stronę Krakowa, jak i te, które prowadzą do drogi krajowej nr 86.

Na granicy Katowic i Mysłowic na pasach do Krakowa zator nieco się zmniejsza, ale im bliżej autostradowych bramek w Brzęczkowicach, tym znowu A4 jest coraz ciaśniej.

15:30

Na drogach robi się gęsto. Przy dojazdach do cmentarzy korki. Zatory tworzą się również na obwodnicach Krakowa i Wrocławia. Kilkukilometrowa kolejka utworzyła się przez bramkami w Karwianach na A4.

15:20

Coraz większy korek na drodze krajowej nr 78 w Zawierciu w Śląskiem. To główny tranzyt łączący Śląsk z Kielcami. Wszystko z powodu ogromnego natężenia ruchu. Zator zaczyna się już przed wjazdem do Zawiercia i ciągnie przez całe miasto aż do rogatek przy wylocie na Kielce.

Można objechać to miejsce. Jadąc z Katowic w Siewierzu trzeba skręcić w stronę Myszkowa, dojechać do Zarek i tam zjechać na drogę w stronę Jaworznika i Kroczyc, gdzie bez problemów wjeżdża się na trasę nr 78.

15:10

Utrudnienie na DK2 na odcinku Siedlce - Międzyrzec Podlaski w miejscowości Tłuścieć (woj. lubelskie). Doszło tam do zderzenia samochodu osobowego z samochodem ciężarowym. 1 osoba została ranna. Droga jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać do godz. 18.

15:00

Uważajcie na DK81 w Pawłowicach w Śląskiem. Samochód wjechał do rowu. Utrudnienia są na jezdni w kierunku Katowice.



14:55

Utrudnienie na S8 na odcinku między węzłem Wypędy i węzłem Opacz w miejscowości Puchały w województwie mazowieckim. Zderzyły się 4 samochody osobowe. Nie ma osób rannych. Zablokowany jest 1 pas ruchu w kierunku Warszawy. Ruch odbywa się pozostałymi pasami. Utrudnienia potrwają do około godz. 17.



14:50

Wypadek na DK50 na trasie Kołbiel-Grójec w Sobiekursku. Występują utrudnienia w ruchu.

14:50

Prawy pas na DK81 w Pawłowicach w kierunku Katowic jest zablokowany. Samochód osobowy zjechał do rowu. Służby są na miejscu.

14:45

Utrudnienia na drodze ekspresowej S3 na odcinku od węzła Świebodzin Północ do węzła Świebodzin Południe. Pojazd wypadł z jezdni. Utrudnienia potrwają do około godz. 16:15.



14:30

Utrudnienia w obu stronach na S5 przed węzłem Poznań-Wschód. Na miejscu zapaliła się ciężarówka.



14:17

W miejscowości Drygały w województwie warmińsko-mazurskim kierujący Suzuki Vitara uderzył w jadący szynobus. Tym razem nikt nie ucierpiał. Policja apeluje o ostrożność na przejazdach kolejowych.

14:00

Śmiertelny wypadek w Pyskowicach na Śląsku - informuje dziennikarz RMF FM Marcin Buczek. Zderzyły się tam dwa samochody - zginęła kobieta. Kierowany przez nią samochód osobowy czołowo zderzył się z tirem.

