Sprawdź, jak zmieniła się organizacja ruchu wokół gdańskich cmentarzy

Jak dojechać na cmentarze w Gdańsku? / RMF FM

Organizacja ruchu na Wszystkich Świętych w Gdańsku



1. Cmentarz Łostowicki



W dniu 1 listopada ul. Łostowicka będzie zamknięta dla ruchu. Wyłączenie nie będzie dotyczyło komunikacji miejskiej, taksówek, pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne posiadające aktualną kartę inwalidzką, a także mieszkańców oraz osób prowadzących w rejonie cmentarza działalność gospodarczą i zaopatrzenie przycmentarnego handlu. Dla komunikacji miejskiej ruch na ul. Łostowickiej będzie dwukierunkowy, dla pozostałych uprawnionych jednokierunkowy w od ul. Kartuskiej do al. Armii Krajowej.

Zamknięte całkowicie będą wjazdy na ul. Łostowicką z ul. Wojskiego i al. Armii Krajowej. Dojazd do osiedla Wzgórze Mickiewicza będzie przebiegał ulicami - Kościelną, Malczewskiego i Pobiedzisko - wjazd ul. Pana Tadeusza.

Miejsca postojowe:

parking dla osób niepełnosprawnych wyznaczony będzie przy bocznej bramie cmentarza - poniżej bramy głównej (ok. 200 miejsc postojowych)

postój taxi wyznaczony będzie na prawym pasie jezdni ul. Łostowickiej, w kierunku do al. Armii Krajowej, poniżej wjazdu na parking

trzy parkingi ogólnodostępne: pierwszy na prawym pasie ruchu ul. Nowolipie, od ul. Szuberta do skrzyżowania z ul. Kartuską, w kierunku do ul. Kartuskiej (ok. 90 miejsc postojowych), drugi przy Zespole Obsługi Mieszkańców przy ul. Milskiego (ok. 90 miejsc postojowych), trzeci za wiaduktem na lewym pasie ul. Cedrowej, która 1 listopada będzie jednokierunkowa w kierunku do ul. Kartuskiej (ok. 200 miejsc postojowych)





Na jezdniach al. Armii Krajowej obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 50 km/h.

/ gdansk.pl / RMF FM





2. Cmentarz Centralny Srebrzysko



Dojazd do cmentarza Centralnego Srebrzysko będzie się odbywał jedną jezdnią al. Żołnierzy Wyklętych. Ruch jednokierunkowy obowiązywał będzie w stronę do ul. Potokowej. Druga jezdnia będzie dwukierunkowa dla autobusów, taksówek i osób niepełnosprawnych posiadających aktualną kartę inwalidzką oraz mieszkańców, osób prowadzących w rejonie cmentarza działalność gospodarczą i zaopatrzenie przycmentarnego handlu.

Wyłączony zostanie dla ruchu ogólnego wjazd w al. Żołnierzy Wyklętych z Ronda de la Sale’a. Objazd wyznaczony będzie ulicami: Potokową, Rakoczego, Jaśkowa Dolina i Grunwaldzką.

Tymczasowe przystanki w kierunku do ul. Potokowej wyznaczone zostaną na jezdni. Jeden na wysokości skrzyżowania z ul. Chrzanowskiego, a drugi na wysokości skrzyżowania z ul. Srebrniki.

Zamknięte dla ruchu ogólnego będą ul. Srebrniki i ul. Róży Ostrowskiej. Ulica Róży Ostrowskiej będzie jednokierunkowa dla pojazdów taxi w kierunku do al. Żołnierzy Wyklętych, gdzie wyznaczony zostanie postój. Na ul. Ogrodowej obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy w kierunku do ul. Potokowej.

Dojazd dla mieszkańców ul. Róży Ostrowskiej odbywać się będzie od ul. Zabytkowej. Na ul. Słowackiego obowiązywał będzie ruch jednokierunkowy w kierunku do ul. Chrzanowskiego.

Miejsca postojowe:

dwa parkingi wyznaczono na ul. Słowackiego (ok. 140 miejsc postojowych)

jeden na ul. Róży Ostrowskiej (ok. 40 miejsc postojowych)





/ gdansk.pl / RMF FM



3. Cmentarz Oliwski

Do cmentarza w Oliwie dojedziemy ul. Opacką, która będzie jednokierunkowa od al. Grunwaldzkiej lub dwukierunkowym fragmentem ul. Opackiej od ul. Spacerowej.

Na ul. Czyżewskiego będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu w stronę Sopotu.

Miejsca postojowe:

na parkingu przy ul. Cystersów (ok. 40 miejsc postojowych)

na placu u zbiegu ul. Tatrzańskiej i ul. Czyżewskiego (ok. 40 miejsc postojowych)

po prawej stronie ul. Czyżewskiego za bramą na cmentarz (ok. 200 miejsc postojowych)

Na ul. Opackiej i ul. Czyżewskiego, poza miejscami do tego wyznaczonymi obowiązuje całkowity zakaz zatrzymywania się.

/ gdansk.pl / RMF FM

4. Cmentarz Salvator Nowy



Dojazd do cmentarza Salvator Nowy na Chełmie odbywał się będzie jednokierunkową ul. Stoczniowców, w kierunku do ul. Hirszfelda. Dla drugiego kierunku objazd będzie przebiegał ulicami Odrzańską, Worcella i Cienistą.





/ gdansk.pl / RMF FM





5. Cmentarz Garnizonowy

Ruch na ul. Dąbrowskiego odbywał się będzie dwukierunkowo. Po obu stronach jezdni obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania. Zaparkować będzie można na terenie Placu Zebrań Ludowych. Postój taxi będzie przy ul. 3 go Maja poniżej Dworca PKS.

6. Cmentarz św. Franciszka

Dojazd do cmentarza Św. Franciszka na Siedlcach możliwy będzie od ul. Kartuskiej, od ul. Nowolipie do ul. Zielony Stok. Miejsca postojowe dla odwiedzających tę nekropolię wyznaczono na jezdni ul. Nowolipie, w relacji Schuberta - Kartuska.

7. Cmentarz św. Ignacego



Do cmentarza Św. Ignacego na Oruni dojechać będzie można jednokierunkowym wjazdem od ul. Trakt Św. Wojciecha przez most (na wysokości posesji nr 37). Wyjazd jednokierunkowym fragmentem ul. Brzegi (od mostu do ul. Cienistej).

Odcinek ul. Brzegi od ul. Podmiejskiej do mostu będzie wyłączony z ruchu. Miejsca postojowe wyznaczone zostaną na jednokierunkowym odcinku wzdłuż ul. Brzegi (ok. 80 miejsc parkingowych).

Ulica Stoczniowców będzie jednokierunkowa.



/gdansk.pl /RMF FM

8. Cmentarz św. Jadwigi

Dojazd w rejon cmentarza Św. Jadwigi w Nowym Porcie możliwy będzie wyłącznie od strony ul. Marynarki Polskiej jednokierunkową ul. Wyzwolenia. Ulica Ks. Góreckiego zostanie wyłączona z ruchu ogólnego z wyjątkiem taxi z wjazdem od strony ul. Marynarki Polskiej przy Morskim Domu Kultury.

Miejsca postojowe wyznaczone będą na parkingu Morskiego Domu Kultury.

Pozostałe informacje

W dniach od 30 października do 2 listopada będzie obowiązywał całkowity zakaz wjazdu na cmentarze: Łostowicki oraz Centralny Srebrzysko.

W niedzielę, 3 listopada, w godz. od 10.00 do 15.00 osoby powyżej 65 roku życia oraz osoby niepełnosprawne posiadające aktualną kartę inwalidzką będą mogły wjechać na teren cmentarza samochodem.

Mieszkańców oraz osoby prowadzące działalność przy ul. Łostowickiej i ul. Srebrniki informujemy, że identyfikatory na wjazd w zamknięty dla ruchu rejon cmentarzy będzie można odebrać w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni. Wydawane będą od 28 do 31 października (poniedziałek-czwartek) w godzinach od 7.00 do 15.00. Identyfikatory wydaje Dział Inżynierii Ruchu, ul. Wyspiańskiego 9A, pok. nr 133.

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni zaplanował inne niż w dni powszednie cykle zmiany sygnalizacji świetlnej, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i przepustowości na newralgicznych skrzyżowaniach. W zależności od miejsca i potrzeb wydłużone bądź skrócone zostaną cykle sygnalizacji, pojawia się także komunikaty na tablicach stacjonarnych i mobilnych.



źródło: gdansk.pl