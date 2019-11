Jak co roku, w dniach 1 i 2 listopada w ramach akcji "ZNICZ" w Rzeszowie zmienia się organizacja ruchu - uruchamia linie specjalne "A", "B", "C", "D", "F", "G", "H", "M", "S" kursujące na rzeszowskie cmentarze.

Zmiany w komunikacji miejskiej w Rzeszowie / goszka / Pixabay

Sprawdź poniżej trasy poszczególnych linii specjalnych oraz częstotliwość kursowania:



"A": Matuszczaka pętla (8:58 - 16:48) - cmentarz Wilkowyja (9:25 - 17:15) - ulicami Podkarpacką, Dąbrowskiego, Lisa - Kuli, Cieplińskiego, Piłsudskiego, pl. Wolności, Lwowską.

Kursuje co ok. 20 minut.



"B": Hetmańska stadion (9:10 - 17:00) - cmentarz Wilkowyja (9:32 - 17:02) - ulicami Hetmańską, Lisa - Kuli, Cieplińskiego, Piłsudskiego, Pl. Wolności, Lwowską.

Kursuje co ok. 20 minut.



"C": Mikołajczyka pętla (9:04 - 16:54) - cmentarz Wilkowyja (9:30 - 17:20) - ulicami Ofiar Katynia, Wyzwolenia, Okulickiego, Krakowską, Piłsudskiego, Pl. Wolności, Lwowską.

Kursuje co ok. 20 minut.



"D": Obr. Poczty Gdańskiej pętla (8:52 - 17:02) - cmentarz Wilkowyja (9:21 - 17:11) - ulicami Obrońców Poczty Gdańskiej, Wyzwolenia, Lubelską, Marszałkowską, Piłsudskiego, Pl. Wolności, Lwowską.

Kursuje co ok. 20 minut.



"F": Wita Stwosza/Langiewicza (9:00 - 16:50) - cmentarz Wilkowyja (9:27 - 17:17) - ulicami Wita Stwosza, Wyspiańskiego, Witosa, Krakowską, Piłsudskiego, Pl. Wolności, Lwowską.

Kursuje co 20 ok. minut.



"G": Kard. K Wojtyły (8:57 - 17:27) - cmentarz Wilkowyja (9:34 - 17:04) - ulicami Kard. K. Wojtyły, Miłą, Strażacką, Robotniczą, Łukasiewicza, Sikorskiego, Rejtana, Lwowską.

Kursuje co ok. 30 minut.



"H": Baligrodzka (9:02 - 16:57) - cmentarz Wilkowyja (9:31 - 17:06) - ulicami Baligrodzką, Iwonicką, Odrzykońską, Bł. Karoliny, Wiktora, Witosa, Krakowską, Piłsudskiego, Pl. Wolności, Lwowską.

Kursuje co ok. 20 minut.



"K": Poselska pętla (9:30 - 17:10) - Słocińska (9:30 - 17:10) - rozpoczęcie kursu: Powst. Warszawy Dom Studenta 08 do Słocińskiej - godz. 9.00, Rejtana Nowe Miasto 09 do Poselskiej - godz. 9.00 - ulicami Budziwojską, Jana Pawła II, Kwiatkowskiego, Powst. Warszawy, Rejtana, Paderewskiego, Słocińską.

Kursuje co ok. 45 minut.



"M": Kopisto Uniwersytet (8:57 - 16:47) - cmentarz Wilkowyja (9:24 - 17:14) - ulicami Podwisłocze, Powst. Warszawy, Rejtana, Paderewskiego, Krzyżanowskiego, Niepodległości, Mieszka I, Lwowską.

Kursuje co ok. 20 minut.



"S": Krakowska granica (8:57 - 17:08) - cmentarz Wilkowyja (9:26 - 17:16) - ulicami Krakowską, Piłsudskiego, Pl. Wolności, Lwowską.

Kursuje co ok. 20 minut.



Na trasach przejazdu linii specjalnych "A", "B", "C", "D", "F", "G", "H", "M", "S" obowiązują wszystkie przystanki za wyjątkiem przystanku: Cienista / Lwowska 02. Linia "H" kursuje z pominięciem Bł. Karoliny 09.



Ponadto, na linii nr "15" w dniach 28-31 października oraz 3 listopada realizowane będą dodatkowe kursy w godzinach od ok. 10:00 do ok. 18:00. W dniach 1-3 listopada br. z uwagi na zamknięcie ulicy Bałtyckiej i Morgowej autobusy linii nr "15" będą kursować ulicą Cienistą (z pominięciem wskazanych wyżej ulic).



Co więcej, w dniach 28-31 października w godzinach od ok. 8:00 do ok. 12:00 oraz 1-3 listopada br. w godzinach od ok. 8:00 do ok. 18:00 realizowane będą dodatkowe kursy linii nr "39". Wszystkie kursy kursować będą do oraz z tymczasowego przystanku Żołnierzy 9 Dyw. Piechoty / Świętokrzyska 04.

