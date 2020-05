"W sprawach dyscyplinarnych sędziów, w których dokonano wyznaczenia składu sędziowskiego, rekomenduje się wykorzystanie zawieszenia postępowania, odroczenia lub innej formy wstrzymania ich procedowania" - głosi zarządzenie prezesa Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego Tomasza Przesławskiego.

Zdj. ilustracyjne / Tomasz Gzell / PAP

Zarządzenie prezesa Przesławskiego zostało zamieszczone we wtorek wieczorem na stronie SN. Wcześniej opublikowano tam zarządzenie wykonującego obowiązki I prezesa SN sędziego Kamila Zaradkiewicza uchylające decyzję poprzedniej I prezes SN Małgorzaty Gersdorf ws. przekazywania spraw rozpatrywanych dotychczas przez Izbę Dyscyplinarną do innych izb tego sądu - Karnej i Pracy.

Zgodnie z zarządzeniem Zaradkiewicza wpływające sprawy dyscyplinarne sędziów, które jeszcze nie zostały zarejestrowane w Izbie Dyscyplinarnej, przekazywane mają być do sekretariatu I prezesa SN i pozostaną wstrzymane do wyroku polskiego Trybunału Konstytucyjnego lub utraty mocy przez postanowienie Trybunału Sprawiedliwości UE z 8 kwietnia.



W uzupełnieniu zarządzenia Zaradkiewicza prezes Przesławski w swym zarządzeniu odniósł się m.in. do spraw dyscyplinarnych sędziów, które już są w Izbie Dyscyplinarnej. W sprawach, w których dokonano wyznaczenia składu sędziowskiego, rekomenduje się wykorzystanie zawieszenia postępowania, odroczenia spraw lub innej formy wstrzymania ich procedowania - głosi zarządzenie.



Jednocześnie w zarządzeniu tym dodano, że sprawy dyscyplinarne sędziów, które zostały zarejestrowane w Izbie Dyscyplinarnej, a w których nie dokonano wyznaczenia składu sędziowskiego, zostają przekazane do sekretariatu prezesa tej Izby.



TSUE postanowił 8 kwietnia zobowiązać Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów dotyczących Izby Dyscyplinarnej w sprawach dyscyplinarnych sędziów. Wniosek o tymczasowe zawieszenie do czasu wydania ostatecznego wyroku złożyła Komisja Europejska. Z kolei 10 kwietnia br. Izba Dyscyplinarna SN skierowała do TK pytanie prawne ws. możliwości stosowania przez unijny trybunał środków tymczasowych dotyczących funkcjonowania sądownictwa w państwach członkowskich UE.