"Usunięcie z holu Sądu Najwyższego portretów I prezesów tego sądu z lat PRL spotkało się z moją pozytywną reakcją, ten symboliczny gest pokazuje uzdrowienie w polskim sądownictwie" - ocenił wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. I dodał: "Postępowanie prof. Kamila Zaradkiewicza niewątpliwie należy docenić, jak również jego odwagę, bo krytyka go za to o dziwo spotkała, oczywiście z tych samych kręgów, co zawsze".

REKLAMA