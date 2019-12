"Fundamentalna różnica między projektem PiS-u a senackim polega na tym, że ustawa kagańcowa jest destrukcyjna dla polskiego systemu prawnego, a nasz projekt jest konstruktywny" - powiedział w rozmowie z Onetem senator Bogdan Klich. "Wprowadza na powrót porządek, podczas gdy ustawa kagańcowa wprowadza chaos" - dodał.

"Senatorowie, posłowie i prawnicy pracują razem nad projektem o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa, który ma być zgodny z wyrokami TSUE i SN. Senat korzysta w tej sposób z prawa do składania własnych projektów ustaw" - przypomina Onet. Bogdan Klich w rozmowie z portalem nie chciał zdradzić szczegółów projektu, ale przyznał, że prace nad nim dobiegają końca.



Celem projektu jest uporządkowanie systemu prawnego w Polsce. Zostanie on ukończony niebawem. Wczoraj odbyło się posiedzenie zespołu, w najbliższym czasie odbędzie się jeszcze kolejne - powiedział Klich. Najpierw trzeba odrzucić coś, co za sprawą PiS-u pogłębia anarchię w polskim systemie prawnym, a następnie przedstawić rozwiązanie, które jest uzdrowieniem tego system - tłumaczył.

Klich o senackim projekcie dot. sądownictwa: wprowadza spójność w miejsce anarchii TVN24/x-news





Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego działa w dalszym ciągu, pomimo tego, że została uznana przez Sąd Najwyższy za organ, który nie spełnia wymogu sądu. Po drugie KRS został uznany za organ, który nie jest niezawisły, a więc uzależniony od władzy wykonawczej i ustawodawczej - tak stanowi wyrok SN - mówił senator Klich w rozmowie z Onetem. Tymczasem zarówno Izba Dyscyplinarna, jak i KRS działają w dalszym ciągu i podejmują decyzje. To wprowadza dramatyczny chaos do polskiego porządku prawnego - podkreślił.



Również szef senackiego klubu KO Leszek Czarnobaj zapowiedział w rozmowie z PAP, że większość senacka finalizuje prace nad obywatelsko-politycznym projektem dot. zmian w KRS i SN.

Zespół pod auspicjami marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego pracuje już od około miesiąca. Wstępne efekty jego pracy zostaną zaprezentowane 7 stycznia podczas posiedzenia prezydium klubu. Wówczas ruszy też cały proces dotyczący konsultacji społecznych i politycznych - oświadczył w rozmowie z PAP Czarnobaj. Polityk dodał, że na 16 stycznia zaplanowano złożenie projektu w Senacie. Następnie zajmą się nim odpowiednie komisje senackie oraz odbędą się konsultacje społeczne i wysłuchania. Natomiast w dniach 25-27 lutego odbędzie się II i III czytanie projektu podczas obrad plenarnych Senatu - zapowiedział.



Dopytywany o szczegóły przepisów, które znajdą się w projekcie Czarnobaj odparł, że projekt miałby "respektować orzeczenie TSUE, Sądu Najwyższego czy innych instytucji działających w zakresie sądownictwa w Polsce".