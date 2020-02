"Nie może być mowy o sprawiedliwej Polsce bez właściwie funkcjonującego wymiaru sprawiedliwości" – stwierdził w liście do uczestników konwencji Solidarnej Polski lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. "Doskonale pamiętamy, że siły głównego nurtu, najpierw tworzące, a potem utrwalające system postkomunistyczny zawsze były zmianom w tej dziedzinie przeciwne” – podkreślił. .

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński / Piotr Polak / PAP

List do uczestników konwencji od prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyńskiego odczytał poseł PiS Krzysztof Sobolewski.



Kaczyński stwierdził, że opór “sił głównego nurtu" doprowadził do anachronicznej sytuacji. “Wymiar sprawiedliwości pozostał w zasadzie jedyną sferą życia publicznego, która nie została poddana przekształceniom na miarę potrzeb demokratycznego państwa" - stwierdził prezes PiS.



"W 2015 r., kiedy to wysoko nieśliśmy na sztandarach obietnicę zreformowania wymiaru sprawiedliwości, wyborcy obdarzając nas zaufaniem, wyraźnie opowiedzieli się za przeprowadzeniem zmian w tej sferze" - przypomniał Kaczyński. “W zeszłym roku obiecywaliśmy kontynuację tej reformy. I w tym przypadku wyborcy znowu nas poparli. Mamy zatem wyjątkowy mocny mandat do działania" - podkreślił.