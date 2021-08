Marian Banaś stawił się przed sejmową komisją regulaminową, która pracuje nad odebraniem mu immunitetu. Po 45 minutach jednak szef Najwyższej Izby Kontroli, właściwie bez zabrania głosu, opuścił obrady, bo komisja nie przychyliła się do wniosków jego prawników.

Prezes NIK Marian Banaś i jego pełnomocnik mec. Marek Małecki podczas posiedzenia sejmowej komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych / Rafał Guz / PAP

O godz. 15 zebrała się sejmowa komisja spraw regulaminowych, spraw poselskich oraz immunitetowych, by rozpatrzyć wniosek Prokuratora Generalnego z 5 lipca o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia.



Pełnomocnicy szefa NIK-u uważają, że posiedzenie komisji w ogóle nie powinno się odbywać, ponieważ wniosek prokuratury został złożony nieprawidłowo. Złożyli go śledczy z Białegostoku, bez podpisu prokuratura generalnego Zbigniewa Ziobry.

Pan prezes Marian Banaś, kierując się szacunkiem do Sejmu jako organu władzy ustawodawczej i do komisji, przybył na to posiedzenie, żeby przedstawić swoją opinię, ale nie czuje się upoważniony do brania udziału w komisji, w czasie której jest procedowany wniosek złożony przez osobę nieuprawnioną - podkreślił jeden z prawników prezesa NIK. Jak dodał, pismo w tej sprawie zostało złożone do marszałek Sejmu Elżbiety Witek, która - jego zdaniem - powinna zwrócić wniosek do prokuratora generalnego.



Wątpliwości budzi też obecność w sejmowej komisji Krzysztofa Tchórzewskiego, który jako minister energii badał inwestycję w elektrownię w Ostrołęce. Tę samą inwestycję, która znalazła się pod lupą kontrolerów z NIK-u.

Sprawa nie dotyczy bezpośrednio posła Tchórzewskiego, tylko dotyczy postępowania prowadzonego w sprawie - przekonywał Kazimierz Smoliński z PiS-u. Ostatecznie część wniosków formalnych została odrzucona przez większość komisji, na co odpowiedział sam Marian Banaś.



W tej sytuacji, w tych okolicznościach chcę powiedzieć, że moja obecność w tej chwili jest nieuzasadniona. Bardzo dziękuję - powiedział szef Najwyższej Izby Kontroli, po czym opuścił salę obrad. Posiedzenie komisji trwa, bez jego udziału. Na sali pozostał reprezentujący prezesa NIK pełnomocnik.

Stanowisko Prokuratury Krajowej

Wniosek o uchylenie immunitetu Prezesowi Najwyższej Izby Kontroli spełnia wszystkie wymogi formalne - tak brzmi odpowiedź, jaką dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz otrzymał w Prokuraturze Krajowej. Instytucja uzasadnia to tym, że wniosek został podpisany przez pierwszego zastępcę Prokuratora Generalnego Bogdana Święczkowskiego w oparciu o upoważnienie.



"Próby zwrotu wniosku pod pretekstem rzekomego niedopełnienia wymogów formalnych są bezpodstawne" - podkreśla Prokuratura Krajowa.

Śledczy chcą postawić Banasiowi kilkanaście zarzutów

Pod koniec lipca Prokuratura Krajowa poinformowała, że Prokurator Generalny wystąpił do marszałek Sejmu z wnioskiem o uchylenie immunitetu prezesowi NIK, któremu śledczy chcą postawić kilkanaście zarzutów, w tym podania nieprawdy w oświadczeniach majątkowych. Nieco wcześniej Marian Banaś poinformował na Twitterze, że jego syn został zatrzymany na lotnisku Kraków Balice, gdy wracał wraz z żoną z urlopu, a zatrzymania dokonali funkcjonariusze CBA. Samo CBA poinformowało o zatrzymaniu dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie Tadeusza G. oraz społecznego doradcy prezesa NIK - Jakuba Banasia.



Sejmowa Komisja, po rozpatrzeniu sprawy, przyjmie sprawozdanie z propozycją przyjęcia lub odrzucenia wniosku o uchylenie immunitetu prezesowi NIK.



Zgodę na pociągnięcie prezesa NIK do odpowiedzialności karnej wyraża Sejm w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością ustawowej liczby posłów. Nieuzyskanie wymaganej większości głosów oznacza niewyrażenie na to zgody.