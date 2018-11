Państwowe obchody święta niepodległości zaplanowane są w Warszawie z udziałem m.in. prezydenta Andrzeja Dudy, przedstawicieli rządu i polityków PiS. Rano prezydent złoży wieniec przed pomnikiem Wincentego Witosa na Placu Trzech Krzyży. Potem para prezydencka będzie uczestniczyć w Świątyni Opatrzności Bożej w mszy z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Będą tam również: premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Marek Kuchciński, marszałek Senatu Stanisław Karczewski i prezes PiS Jarosław Kaczyński. Szef Rady Europejskiej były premier Donald Tusk, oraz byli premierzy Ewa Kopacz i Jerzy Buzek, lider PO Grzegorz Schetyna, wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz, prezydent-elekt Warszawy Rafał Trzaskowski złożą wspólnie kwiaty przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego przy Belwederze. Donald Tusk weźmie też udział w uroczystej odprawie wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Ubiegłoroczny Marsz Niepodległości w Warszawie / Paweł Supernak / PAP

Po mszy odbędzie się uroczystość odsłonięcia siedmiu obelisków przy siedmiu dębach, które będą symbolizować Ojców Niepodległości - osoby, które walnie przyczyniły się do odzyskania niepodległości w 1918 r. W uroczystości tej wezmą udział prezydent, premier, marszałkowie Sejmu i Senatu oraz kard. Nycz.



W południe odbędzie się uroczysta odprawa wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza. W planach m.in. wspólne odśpiewanie hymnu w ramach akcji "Niepodległa do hymnu". Planowane jest również wystąpienie prezydenta. Na uroczystości pojawią się m.in. premier, marszałek Sejmu, prezes PiS. Obecność zapowiedział też szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Po ceremonii prezydent złoży wieniec przed pomnikiem marszałka Piłsudskiego usytuowanym przy pl. Piłsudskiego.



Potem na Zamku Królewskim odbędzie się uroczystość wręczenia najwyższych polskich odznaczeń - Orderów Orła Białego - nadanych pośmiertnie 25 wybitnym Polakom "zasłużonym dla chwały, dobra i pożytku Rzeczypospolitej Polskiej, z okazji Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej". Planowane jest wystąpienie prezydenta.

Warszawski marsz

Po południu ulicami Warszawy przejść ma Biało-Czerwony Marsz "Dla Ciebie Polsko". Będzie w nim uczestniczył m.in. prezydent, premier, marszałkowie Sejmu i Senatu, a także - według zapowiedzi rzecznik PiS Beaty Mazurek - prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oraz politycy tej partii.

W sobotę Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił zażalenie stołecznego ratusza na sobotnie postanowienie sądu okręgowego o uchyleniu zakazu wydanego przez prezydent stolicy.



TU PRZECZYTASZ WIĘCEJ NA TEN TEMAT

Marsz otworzą pojazdy wojskowe, kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego, orkiestra oraz żołnierze reprezentujący wszystkie formacje Sił Zbrojnych RP niosący symboliczne 100 flag. Zaprezentuje się kilkadziesiąt wojskowych pojazdów, w tym m.in. kołowy transporter opancerzony Rosomak, samobieżny moździerz Rak, zestaw przeciwlotniczy Poprad i wyrzutnia rakietowa Langusta. Za kolumnami wojskowymi i pododdziałami Wojska Polskiego przejdą uczestnicy marszu.



Na godzinę 15 zaplanowano przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy na rondzie Dmowskiego. Według zapowiedzi Stowarzyszenia Marsz Niepodległości uczestnicy przemarszu mają od godz. 14 gromadzić się w tym miejscu.



Apeluję, żeby to był marsz absolutnie poza jakimikolwiek podziałami politycznymi i ideologicznymi. Idźmy razem - podkreślił w czwartek prezydent, wzywając, by tego dnia "nie dzielić się na żadne barwy partyjne". Andrzej Duda zadeklarował jednocześnie, że jest "gotów podać rękę w tym marszu każdemu, kto przyjdzie z biało-czerwoną flagą i będzie chciał się razem z nami radować z odzyskania niepodległości".



11 listopada bądźmy razem pod biało-czerwoną flagą, pamiętając, że Polskę odbudowały podobieństwa, a różnice zeszły na dalszy plan; niech tym, co nas łączy, będzie radość z Polski i duma z polskości - apelował w ostatnich dniach premier Mateusz Morawiecki.



Otwarty Sejm i Senat

Gronkiewicz-Waltz przegrała. Marsz Niepodległości legalny Zakaz organizacji Marszu Niepodległości w Warszawie został prawomocnie uchylony. Stołeczny Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie warszawskiego ratusza na postanowienie sądu okręgowego, który wcześniej uchylił już zakaz marszu narodowców, wydany kilka dni temu przez Hannę Gronkiewicz-Waltz. "Sąd... czytaj więcej

Dziś w Narodowe Święta Niepodległości gmach parlamentu - zarówno Sejm jak i Senat - będzie otwarty dla zwiedzających; wszyscy chętni będą mogli zobaczyć miejsca, gdzie na co dzień pracują posłowie i senatorowie. Zwiedzać będzie można w godzinach 11.00 - 16.00.



W Sejmie będzie można obejrzeć znane z mediów wnętrza: Hall Główny, Salę Kolumnową, galerię Sali Posiedzeń Sejmu, Korytarz Marszałkowski. W Senacie zwiedzający będą mogli zobaczyć salę posiedzeń plenarnych, foyer, a także sale konferencyjne, w których znajdują się pamiątki po byłych marszałkach Izby - Andrzeju Stelmachowskim, Auguście Chełkowskim i wicemarszałku Zbigniewie Romaszewskim.



W Senacie prezentowana będzie również wystawa "Dla Niepodległej. Udział senatorów II RP w odzyskaniu wolności przez Polskę", przygotowana przez Kancelarię Senatu. Prezentuje ona sylwetki 22 spośród 270 senatorów, którzy w różny sposób przyczynili się do odzyskania przez nasz kraj niepodległości.



W ramach akcji "Mamy Niepodległą!" będzie można otrzymać okolicznościowe kartki pocztowe z okazji 11 listopada. Na trasie zwiedzania znajdzie się także stoisko z nowościami przygotowanymi przez Wydawnictwo Sejmowe.



Opozycja składa kwiaty

Niezwykła patriotyczna projekcja w Krakowie: Wizerunki pięciu prezydentów wolnej Polski To pierwszy tego typu happening niepodległościowy! W przeddzień Święta Niepodległości na fasadzie kamienicy u zbiegu ulic Karmelickiej i Podwale odsłonięto patriotyczną projekcję, której pomysłodawcą jest znany rajdowiec Rafał Sonik. To wizerunki pięciu prezydentów wolnej Polski. czytaj więcej

W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, szef Rady Europejskiej b. premier Donald Tusk, a także byli premierzy Ewa Kopacz i Jerzy Buzek, lider PO Grzegorz Schetyna, wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz oraz prezydent-elekt Warszawy Rafał Trzaskowski złożą wspólnie kwiaty przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego przy Belwederze.



Schetyna, Kopacz, Buzek, Borusewicz i Trzaskowski złożą też kwiaty przy kwaterach: Ignacego Mościckiego, Ignacego Jana Paderewskiego oraz Gabriela Narutowicza znajdujących się w archikatedrze św. Jana. Politycy Platformy oraz Tusk złożą też kwiaty pod Pomnikiem Poległych Żołnierzy Polskiej Organizacji Wojskowej, który znajduje się obok Zachęty.



Po godz. 10 Grzegorz Schetyna wraz z przewodniczącą Nowoczesnej Katarzyną Lubnauer i liderką Inicjatywy Polska Barbarą Nowacką odwiedzą Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Tam, w towarzystwie Ewy Kopacz, Bogdana Borusewicza i Rafała Trzaskowskiego, złożą kwiaty przy Kwaterze Powstańców Wielkopolskich oraz przy Pomniku Poległych 1920 r.



Donald Tusk weźmie także udział w uroczystej odprawie wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Podczas uroczystości, w samo południe zostanie odśpiewany hymn państwowy w ramach akcji "Niepodległa do hymnu". Planowane jest wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy. W czasie uroczystości obecni będą przedstawiciele najwyższych władz państwowych premier, marszałkowie Sejmu i Senatu, prezes PiS. PO będzie reprezentowała m.in. wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.



Jestem szefem Rady Europejskiej, jestem Polakiem, więc będę o godz. 12 na oficjalnych uroczystościach, nie dlatego, że zostałem przez PiS czy prezydenta zaproszony, szanuję, dziękuję, ale nie to jest głównym powodem, tylko dlatego, że moje miejsc tego dnia jest także pod Grobem Nieznanego Żołnierza i będę starał się wiązankę kwiatów, jeśli będzie mi dane, także położyć pod Grobem Nieznanego Żołnierza - powiedział Donald Tusk. Podkreślił, że "rozumie emocje" tych, którzy odmówili wzięcia udziału w oficjalnych obchodach rocznicy odzyskania niepodległości.



Zaproszenie na oficjalne uroczystości prezydent Andrzej Duda skierował do wszystkich byłych premierów i prezydentów. Bronisław Komorowski i Lech Wałęsa poinformowali, że nie wezmą udziału w uroczystościach. Platforma nie weźmie też udziału w organizowanym dziś o godz. 15 przez rząd Marszu Państwowym.



Z kolei politycy lewicy zapowiedzieli, że uczczą 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę m.in. podczas uroczystości odsłonięcia w Warszawie przy Placu na Rozdrożu pomnika Ignacego Daszyńskiego - działacza niepodległościowego, socjalisty, pierwszego premiera II RP, marszałka Sejmu w latach 1928-30. Pomnik zaprojektowany przez prof. krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych Jacka Kucabę, wzniesiono niedaleko pomnika Romana Dmowskiego oraz pomników: marszałka Józefa Piłsudskiego, Wincentego Witosa i Ignacego Jana Paderewskiego.



(ug)