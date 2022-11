Czym jest niepodległość? Jak ją świętujemy? Z czego wynika tradycja obchodzenia Święta Niepodległości dokładnie 11 listopada? Czy rządy w ostatnich latach zrobiły wystarczająco dużo, by Polacy obchodzili je wspólnie? To tylko część tematów, które poruszymy w piątek w specjalnej, przedpołudniowej rozmowie w internetowym Radiu RMF24. Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie politolog, historyk i publicysta – profesor Antoni Dudek z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszamy do słuchania tuż po godzinie 11.