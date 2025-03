Donald Tusk swobodniej porusza się w sieci niż Jarosław Kaczyński - do którego prawdopodobnie wiadomość jest adresowana - i często używa mediów społecznościowych, by wbijać szpilki politycznym przeciwnikom, albo podworować sobie z nich w mało groźny sposób. Ostrej wymiany memów na platformie X między Tuskiem i Kaczyńskim raczej nie należy się spodziewać, bo prezes PiS używa serwisu do przekazywania jasnych, koherentnych komunikatów i wzywania do sprzeciwu wobec aktualnej władzy. Raczej nie odpowie zgrabną, internetową ripostą.

Chociaż żart jest oczywisty, a post premiera ocieka ironią, Tusk sporo ryzykuje. O czym bowiem jest "Life with Tusk"? To historia małego słonia, który dopiero "odkrywa świat wokół niego", a cała książeczka wypełniona jest kolorowankami, grami i łamigłówkami dla dzieci w wieku 7-12 lat.

W komentarzach pod postem opozycja polityczna już wytknęła premierowi, że to lektura adekwatna do poziomu, który Tusk prezentuje, a szef rządu musi być nieco bardziej osadzony w realiach.

W sieci należy bardzo uważać, co się zamieszcza, a Donald Tusk, jako internetowy wyjadacz powinien wiedzieć o tym najlepiej. Inaczej "kły" mogą stać się obiektem drwin, a sam słoń zamiast wzbudzać respekt swoim majestatem, sprawia bardziej wrażenie zagubionego gościa w składzie porcelany.