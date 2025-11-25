​Prokurator Generalny Waldemar Żurek powiadomił marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego o zarzutach postawionych byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze w związku z pełnieniem przez niego funkcji szefa MS i PG - podała Prokuratura Krajowa. Zdaniem Prokuratury Krajowej Sejm może podjąć decyzję o pociągnięciu posła PiS do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu.

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro / Artservice / ArtService / PAP

Rzeczniczka prokuratora generalnego Waldemara Żurka prok. Anna Adamiak podała, że przekazał on marszałkowi Włodzimierzowi Czarzastemu informację o przedstawieniu posłowi "Zbigniewowi Z. zarzutów dotyczących 26 przestępstw w związku z pełnioną przez niego funkcją ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, członka Rady Ministrów".

Komunikat Prokuratury Krajowej ws. Zbigniewa Ziobry

Prok. Adamiak zaznaczyła, że PG przekazał tę informację, realizując obowiązek wynikający z przepisu ustawy o Trybunale Stanu.

Według Prokuratury Krajowej "powiadomienie to może stanowić podstawę do rozważenia przez Sejm, czy opisane w postanowieniu o przedstawieniu zarzutów naruszenia prawa mogą wypełniać znamiona deliktu konstytucyjnego, a w konsekwencji - czy zachodzą przesłanki do ewentualnego pociągnięcia Zbigniewa Z. do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu" - podkreślono.

Prok. Adamiak zaznaczyła, że wydanie postanowienia o przedstawieniu Zbigniewowi Ziobrze zarzutów było możliwe po podjęciu przez Sejm uchwały wyrażającej zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej za czyny opisane we wniosku prokuratury.

Doprecyzowała, że dotychczas postanowienie to nie zostało ogłoszone posłowi PiS ze względu na jego pobyt na terytorium Węgier. Podkreśliła także, że zgodnie z art. 156 ust. 1 konstytucji "członkowie Rady Ministrów ponoszą odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu za naruszenie Konstytucji lub ustaw w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie urzędowania".

Sprawa Zbigniewa Ziobro

W komunikacie przypomniano, że w prowadzonym przez Zespół Śledczy Nr 2 Prokuratury Krajowej postępowaniu dotyczącym nieprawidłowości w działalności Funduszu Sprawiedliwości zgromadzono obszerny materiał dowodowy, "który ma uzasadniać podejrzenie popełnienia przez Zbigniewa Z. 26 czynów kwalifikowanych jako przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków funkcjonariusza publicznego".

Jak zaznaczono, czyny te miały być związane z wykonywaniem kompetencji szefa MS i PG, w tym z nieprawidłowościami w przyznawaniu i wydatkowaniu dotacji z Funduszu Sprawiedliwości, które miały skutkować przywłaszczeniem mienia w wysokości ok. 143 mln zł.

Według prokuratury, w związku z tym, że uchwała Sejmu 7 listopada 2025 r. obejmowała zgodę na pociągnięcie Zbigniewa Ziobry do odpowiedzialności karnej w ramach postępowania karnego prowadzonego przez Zespół Śledczy Nr 2 Prokuratury Krajowej, skierowane przez Prokuratora Generalnego powiadomienie marszałka Sejmu "może stanowić podstawę do rozważenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, czy opisane w postanowieniu o przedstawieniu zarzutów naruszenia prawa, dotyczące pełnienia funkcji Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego, członka Rady Ministrów, mogą wypełniać znamiona deliktu konstytucyjnego".

"Sejm dostaje zielone światło"

"W konsekwencji Sejm może ocenić, czy zachodzą przesłanki do ewentualnego pociągnięcia Zbigniewa Z. do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu w myśl art. 156 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z konstytucją "uchwałę o pociągnięciu członka Rady Ministrów do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu Sejm podejmuje na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej lub co najmniej 115 posłów większością 3/5 ustawowej liczby posłów".

12 listopada prokurator prowadzący śledztwo dotyczące nadużyć przy Funduszu Sprawiedliwości zarządził zabezpieczenie majątkowe wobec Zbigniewa Ziobry.

"Zabezpieczenie majątkowe ma zapewnić wykonalność przyszłych orzeczeń sądowych o charakterze majątkowym, takich jak grzywna, obowiązek naprawienia szkody, przepadek, zwrot korzyści, poprzez uniemożliwienie podejrzanemu wyzbycia się, obciążenia lub ukrycia majątku" - zaznaczył rzecznik PK prok. Przemysław Nowak.

Wniosek o areszt

13 listopada Prokuratura Krajowa skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa wniosek o aresztowanie Ziobry na trzy miesiące. Posiedzenie sądu w tej sprawie zaplanowane jest na 22 grudnia.

W śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości prokurator uzyskał materiał dowodowy wskazujący na uzasadnione podejrzenie popełnienia przez Ziobrę łącznie 26 przestępstw. Zarzuty, które prokurator chce przedstawić posłowi PiS, dotyczą m.in. złożenia i kierowania "zorganizowaną grupą przestępczą przez okres pięciu lat, jak również ustawiania i ręcznego sterowania konkursami na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości i przywłaszczania pieniędzy uzyskiwanych w tej drodze".

Sejm uchylił immunitet Ziobrze 7 listopada w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów, które chce mu postawić prokuratura, w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości. Sejm wyraził również zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie.

Ziobro odpiera zarzuty. "Będę się bronił"

Ziobro, który obecnie przebywa w Budapeszcie, nie zadeklarował jednoznacznie ani że wystąpi o azyl polityczny na Węgrzech, ani że wróci do Polski. Zamierzam się bronić, zamierzam używać słowa, zamierzam używać prawdy - podkreślił w jednym z wywiadów.

Dodał także, że przyjdzie czas, aby "każdy z tych zarzutów wyjaśnić, bo nie ma nic do ukrycia". Ziobro mówił też, że wniosek o aresztowanie go to "czysta zemsta Tuska za śledztwa ujawniające gigantyczne złodziejstwo w jego otoczeniu".