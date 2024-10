"​Zadaniem UE jest ochrona granicy zewnętrznej i redukcja do minimum nielegalnej migracji, a nie tworzenie granic wewnętrznych i szukanie mechanizmów przemieszczających grupy nielegalnych migrantów w obrębie Europy" - powiedział premier Donald Tusk po polsko-czeskich konsultacjach międzyrządowych. Szef polskiego rządu dodał, że w sobotę ogłosi wieloletnią strategię migracyjną Polski.

Donald Tusk / Martin Divisek / PAP/EPA

W środę w Pradze pod przewodnictwem premierów Donalda Tuska i Petra Fiali odbyły się polsko-czeskie konsultacje międzyrządowe. Podczas późniejszej, wspólnej konferencji prasowej szef polskiego rządu mówił m.in. o nielegalnej migracji.

Wspólnie musimy przekonać innych partnerów w UE, i zrobimy to, że zadaniem UE jest ochrona granicy zewnętrznej i redukcja do minimum nielegalnej migracji, a nie tworzenie granic wewnętrznych i szukanie mechanizmów przemieszczających tylko grupy nielegalnych migrantów w tę i we w tę w obrębie Europy - powiedział.

Tusk zapowiedział, że z premierem Czech będą w tej kwestii współpracować we wszystkich aspektach. Polska może liczyć na Czechy, Czechy mogą liczyć na Polskę. Damy tego przykłady już na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej - zapowiedział polski premier.

Jak dodał, będą oni stanowczo obstawali przy "konieczności przeprowadzenia bardzo poważnej, politycznej debaty o migracji" w Brukseli.

Nie chodzi o to, żeby kolejne rutynowe, nie zawsze potrzebne, nie zawsze mądre konkluzje pojawiły się na papierze. Chodzi o to, żeby przywódcy państw europejskich na serio przemyśleli wszystkie wady i zalety dotychczasowych rozwiązań - tak, by skutecznie chronić całą Europę i jej państwa członkowskie przed falą nielegalnej, coraz częściej organizowanej przez siły zewnętrzne migracji - powiedział Tusk.

Szef polskiego rządu przekazał ponadto, że w sobotę ogłosi wieloletnią strategię migracyjną Polski.

"Musimy być bardziej asertywni wobec państw trzecich"

Petr Fiala powiedział, że Warszawa i Praga bardzo podobnie postrzegają wiele unijnych wyzwań - jednym z nich jest walka z nielegalną migracją.

Zgodziliśmy się, że trzeba zrobić w tym zakresie znacznie więcej. To, co udało się osiągnąć na poziomie unijnym, to za mało. (...) Musimy być bardziej asertywni wobec państw trzecich - powiedział.

Negatywnie postrzegamy rozwiązanie, które wprowadzone zostało na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej - chodzi o kontrole graniczne. Uważamy, że nie jest to instrument, który długofalowo powinien służyć do rozwiązywania problemu nielegalnej migracji. Poza tym jest to rozwiązanie, które - całkiem logicznie - nie zostało przywitane z entuzjazmem przez nasze społeczeństwa i zaprzecza idei integracji Unii Europejskiej - mówił.