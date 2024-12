Dlaczego Ryszard Petru poszedł do pracy w Biedronce?

Ryszard Petru powód swojej pracy w Wigilię w sklepie wyjaśnił na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych w poniedziałek wieczorem.

W Wigilię marzenia się spełniają. Wiele osób życzyło mi, bym spędził Wigilię, pracując w sklepie. Potwierdzam więc: 24 grudnia będę pracował w jednym z dyskontów spożywczych. Usiądę przy kasie jednej z warszawskich Biedronek, ale także będę wykonywał inne czynności, które wykonują pracownicy sklepu. Będę wykładał towar, piekł pieczywo, a po zamknięciu sklepu, pomogę go posprzątać - mówił polityk.

Jak dodał, robi to, "by pokazać, że praca jest ważna". To praca, a nie zaklęcia publicystów jest fundamentem rozwoju gospodarczego. Ci, którzy chcą dodatkowych ograniczeń w tym zakresie, mogą temu rozwojowi zaszkodzić - przekonywał.

Po zakończonej pracy przekażę moje sklepowe wyposażenie na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Chcę, by ta dość oryginalna pamiątka pomogła wesprzeć walkę z nowotworami u dzieci - zapowiedział Ryszard Petru.