Poseł Ryszard Petru, poseł Polski 2050, poinformował, że podpisał umowę zlecenie na pracę w Wigilię w jednym z warszawskich dyskontów. Chce rozpocząć pracę o poranku, pracować do godz. 13, a potem zająć się sprzątaniem sklepu, czyli spędzić ten dzień tak, jak pozostali pracownicy sklepu. Petru jest przeciwnikiem ustanowienia Wigilii dniem wolnym od pracy.

W ostatnim czasie, kiedy w Polsce trwała debata nad zgłoszonym przez Lewicę projektem ustawy w sprawie ustanowienia Wigilii dniem wolnym od pracy, Ryszard Petru konsekwentnie sprzeciwiał się temu pomysłowi.

Przeciwnik wolnej Wigilii

Wysłałem do 30 organizacji, przedsiębiorców, związków zawodowych pytanie, jak to wpłynie na ich funkcjonowanie. Łatwo się rzuca takie prezenty, a potem (pojawia się) pytanie: a może są tacy, którzy na tym bardzo dużo stracą. Co więcej, z przerażeniem stwierdzam, że pojawiają się nowe pomysły, np. wolny Wielki Piątek - mówił Petru pod koniec listopada w Porannej rozmowie w RMF FM.