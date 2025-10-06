Prezes PiS Jarosław Kaczyński w zdecydowany sposób odniósł się do słów byłej kanclerz Niemiec Angeli Merkel, która miała obarczyć winą za wybuch wojny w Ukrainie m.in. Polskę. "Promotorka kariery Donalda Tuska oskarża Polskę o przyczynienie się do wojny w Ukrainie, która prowadzona jest m.in. za niemieckie pieniądze" - napisał lider Prawa i Sprawiedliwości.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński / Wojtek Radwanski / East News

Mowa o wywiadzie, jakiego Angela Merkel udzieliła węgierskiemu kanałowi internetowemu Partizan, który niemiecki dziennik "Bild" opisał jako "Wybuchowy wywiad: Merkel obarcza Polskę współwiną za wojnę Putina".

Wspomniane słowa nie pojawiły się w wywiadzie - jest to interpretacja jej wypowiedzi, że w 2021 roku Warszawa i kraje bałtyckie były przeciwne jej pomysłowi "nowego formatu" rozmów między UE a Rosją.

Kaczyński o Merkel: Promotorka kariery Tuska

Do sprawy w poniedziałek odniósł się prezes PiS, nazywając Merkel "polityczną Mutti i promotorką kariery" premiera Donalda Tuska.

"Polityczna Mutti i promotorka kariery Tuska oskarża Polskę i kraje bałtyckie, że przyczyniły się do wojny na Ukrainie, bo nie dążyły do ocieplenia relacji z Rosją... Kuriozalna argumentacja, kłamliwie przypisująca odpowiedzialność za wojnę tym, którzy przestrzegali przed imperialnymi zapędami Putina" - napisał prezes PiS.