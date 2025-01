"Nie wiem nic na temat tego, że PiS zaproponowało pomoc finansową (...). Myślę, że pan Marcin Romanowski jest doktorem nauk, jest osobą wykształconą i jakoś sobie poradzi. Aktualnie prowadzi działalność poselską" - tak adwokat Bartosz Lewandowski skomentował w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 to, że jego klient, poseł PiS Marcin Romanowski, jest pozbawiony diety poselskiej. "Mogę powiedzieć, że działalność poselska to nie jest tylko samo głosowanie. Są też interpelacje, zapytania, spotkania, cała gama różnego rodzaju działań" - dodał.

Marcinowi Romanowskiemu, posłowi Prawa i Sprawiedliwości, który w latach 2019-2023 był wiceszefem MS nadzorującym Fundusz Sprawiedliwości, prokuratura zarzuca popełnienie 11 przestępstw, m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów na pieniądze z tego funduszu.

19 grudnia 2024 roku Romanowski otrzymał polityczny azyl na Węgrzech. Z kolei 20 grudnia prokurator krajowy Dariusz Korneluk poinformował, że „fakt, iż Marcin Romanowski zbiegł i ukrywa się na terytorium Węgier nie oznacza, że badanie wątków z jego udziałem zostało wstrzymane”. Dodał, że prokurator dostrzega konieczność uzupełnienia zarzutów dla pana Romanowskiego o kolejne siedem.

We wtorek marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że Romanowski nie będzie otrzymywał już ani diety poselskiej, ani wynagrodzenia z Kancelarii Sejmu. Będzie natomiast - przynajmniej na razie - otrzymywał pieniądze na utrzymanie swojego biura poselskiego.

Lewandowski: Można powiedzieć, że Marcin Romanowski jest uchodźcą politycznym

Marcin Romanowski jest posłem na Sejm RP i azylantem, można też nazwać go „uchodźcą politycznym”. Decyzję dotyczącą ochrony międzynarodowej rząd węgierski wobec pana Marcin Romanowskiego wydał. To pierwszy przypadek po 89. roku. Jestem w kontakcie z moim klientem. Na luty jest zaplanowane posiedzenie zażaleniowe. Sąd będzie rozpatrywał zarówno zażalenie moje, jak i prokuratora, który tę sprawę prowadzi - powiedział adwokat Bartosz Lewandowski.

Nie wiem nic na temat tego, że PiS zaproponowało pomoc finansową. Myślę, że pan Marcin Romanowski jest doktorem nauk, jest osobą wykształconą i jakoś sobie poradzi. Aktualnie prowadzi działalność poselską - dodał.

Wokół sprawy pana Marcina Romanowskiego powstaje wiele mitów i legend (…). Mój klient złożył oświadczenie wobec marszałka Sejmu, że rezygnuje z pobierania uposażeń i diet; to mu otwiera furtkę do prowadzenia działalności zarobkowej w innych obszarach. Przede wszystkim jest naukowcem. Nie wiem, co będzie robił i nie chcę się wypowiadać, jakie ma pomysły na swoje życie, ale jest osobą na tyle wykształconą, że może podjąć działalność zawodową, która przyniesie określony zarobek - powiedział Lewandowski.

Marcin Romanowski nie ma żadnych ograniczeń w związku z przemieszczaniem się na terytorium Węgier, ale rzeczywiście: w momencie, gdyby je opuścił i na przykład udał się do innego kraju UE, to w związku z wydaniem ENA, mógłby zostać zatrzymany - stwierdził.

"Marcin Romanowski nie planuje na razie powrotu"

Nie wiem nic na ten temat, żeby pan prezes Kaczyński wiedział o tej sprawie i się nią interesował czy też na cokolwiek się zgadzał. Sprawa Marcina Romanowskiego i udzielenie mu ochrony międzynarodowej, to jest de facto moim zdaniem dość znaczny problem dla rządu - stwierdził adwokat.

Czekam na rozpatrzenie zażalenia, które złożyłem w sprawie tymczasowego aresztowania. Na stole zawsze jest też możliwość ewentualnego wniosku o wydanie listu żelaznego - poinformował.

Marcin Romanowski nie planuje na razie powrotu - dodał w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24.

Mamy do czynienia z sytuacją, w której naprawdę są lekceważone podstawowe zasady funkcjonowania państwa praworządnego. Wczorajsza decyzja, w której z jednej strony rząd deklaruje przywiązanie do wartości międzynarodowych, podpisuje specjalne porozumienie z Międzynarodowym Trybunałem Karnym po to, by po chwili oświadczyć, że zasadniczo, jeśli chodzi o aresztowanie premiera Izraela Benjamina Netanjahu, no to tutaj polski rząd zasadniczo deklaruje, że tu nie będzie tego respektował - powiedział Bartosz Lewandowski.

Prof. Adam Bodnar jest specjalistą z zakresu prawa międzynarodowego, praw człowieka, a to naprawdę - jak w przypadku posła Romanowskiego - nie ma nic wspólnego z zasadami rzetelnego procesu. Doszło do naruszenia jego immunitetu - dodał.

Adwokat posła PiS komentuje słowa Karola Nawrockiego o "postawie" Romanowskiego

Gospodarz Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 poprosił swojego gościa o komentarz w sprawie słów Karola Nawrockiego - które padły w „SE” - na temat „postawy” Marcina Romanowskiego. Nawrocki powiedział: „Dla mnie postawa opuszczenia Polski - nawet w wymiarze tak głębokiego chaosu - jest odległa od tego, co ja bym zrobił”.

Nie jestem politykiem, tylko adwokatem, który reprezentuje interes i szanuję decyzję moich klientów. Pan Romanowski podjął taką, a nie inną decyzję - powiedział adwokat Bartosz Lewandowski.

