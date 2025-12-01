Po Black Friday przyszedł czas na Cyber Monday - dzień wyjątkowych promocji w sklepach internetowych. Eksperci przypominają, że kupując online, konsumenci mają takie same prawa jak podczas zakupów stacjonarnych. Na co warto zwrócić uwagę podczas internetowych wyprzedaży?

Shutterstock

Cyber Monday to dzień wielkich wyprzedaży w sklepach internetowych.

Konsument ma prawo do reklamacji i zwrotu towaru zakupionego online.

Zwrot można zrealizować w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.

Nie wszystkie produkty podlegają zwrotowi - warto znać wyjątki.

Koszty zwrotu najczęściej ponosi konsument.

Cyber Monday przypada w pierwszy poniedziałek po amerykańskim Dniu Dziękczynienia. To stosunkowo młode święto zakupowe, które narodziło się w 2005 roku wraz z rozwojem handlu internetowego. W tym dniu sklepy online kuszą klientów atrakcyjnymi rabatami, niekiedy sięgającymi nawet 70 procent.

W Polsce Cyber Monday nie jest jeszcze tak popularny jak Black Friday, jednak coraz więcej sklepów decyduje się na organizację specjalnych promocji, często wydłużając je na cały weekend lub tydzień.

Najważniejsze prawa konsumenta podczas zakupów online

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że podczas zakupów internetowych obowiązują te same zasady reklamacji, co w sklepach stacjonarnych. Oto najważniejsze informacje dla kupujących:

Prawo do reklamacji - jeśli produkt ma wadę, można zgłosić reklamację w ciągu dwóch lat od daty zakupu.

Prawo do zwrotu - towar zakupiony przez internet można zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. Wystarczy wypełnić i odesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Jeśli sprzedawca nie poinformował o tym prawie, termin zwrotu wydłuża się do 12 miesięcy.

Zwrot pieniędzy - sprzedawca ma obowiązek zwrócić wszystkie dokonane płatności, w tym koszty najtańszej oferowanej dostawy.

Stan zwracanego towaru - produkt nie powinien nosić śladów użytkowania, można go sprawdzić w takim samym zakresie jak w sklepie stacjonarnym. W przypadku śladów użytkowania sprzedawca może obniżyć kwotę zwrotu.

Koszty zwrotu - zazwyczaj ponosi je konsument, chyba że sprzedawca nie poinformował o tym lub zgodził się je pokryć.

Ograniczenia zwrotów - nie wszystkie produkty można zwrócić. Wyjątki dotyczą m.in. towarów na specjalne zamówienie, produktów szybko psujących się, otwartych nośników danych, biletów czy usług turystycznych.

O czym pamiętać podczas zakupów w Cyber Monday?

Eksperci radzą, by przed zakupem dokładnie sprawdzić regulamin sklepu oraz zasady zwrotów i reklamacji. Warto również zachować dowód zakupu oraz dokumentację korespondencji ze sprzedawcą. Sprawdzenie przesyłki przy kurierze nie jest obowiązkowe, ale może ułatwić dochodzenie roszczeń w przypadku uszkodzenia towaru.