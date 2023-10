Szef EPL Manfred Weber potwierdził obecność Donalda Tuska na czwartkowym szczycie Europejskiej Partii Ludowej. Platforma Obywatelska jest członkiem EPL-u.

Donald Tusk / Paweł Supernak / PAP

Zdaniem Manfreda Webera zdobycie parlamentarnej większości przez tzw. opozycję demokratyczną w wyborach parlamentarnych w Polsce to wielki dzień dla EPL. Nie tylko Polska, ale cały region Grupy Wyszehradzkiej zbliżył się do Europy - powiedział Weber.

Szef EPL pytany przez dziennikarkę RMF FM Katarzynę Szymańską-Borginon o odblokowanie KPO powiedział, że "najlepszym sposobem, żeby otrzymać szybko pieniądze z KPO, jest szybkie stworzenie nowego rządu". Zaznaczył, że prezydent Duda ma oczywiście swoje uprawnienia konstytucyjne co do kolejnych kroków, jednak, jak się wyraził, są "pewne opóźnienia w tworzeniu rządu".

Najlepsze by było przekazanie zwycięskiej większości mandatu do utworzenia rządu, tak by można było przygotować budżet i podjąć konieczne kroki (w sprawie odblokowania KPO - przyp. red.) - powiedział Weber.

Powiedział, że KPO zostanie odblokowany "krok po kroku", a więc najpierw rząd, potem KE wyda swoją ocenę. Oznacza to, że Weber wyklucza błyskawiczne odblokowanie KPO jedynie na podstawie deklaracji z pominięciem niezbędnych reform czy kroków prawnych w realizacji kamieni milowych.

Weber powiedział także, że Tusk będzie mocnym obrońcą interesów Polski, ale będą z nim możliwe negocjacje na szczeblu unijnym. Wraz z przyszłym rządem w Polsce EPL będzie u władzy w 12 krajach UE.