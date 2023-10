Równolegle z poszukiwaniami trwa praca operacyjna oraz współpraca z psychologami. Z nieoficjalnych informacji dziennikarza RMF FM Kuby Kaługi wynika, że bardzo poważnie pod uwagę brany jest scenariusz, że Grzegorz Borys żyje i do końca będzie walczył o to, by nie zostać zatrzymanym. Borys to żołnierz Marynarki Wojennej.

Sygnały, jakie służby dostają od ludzi - bo takie się pojawią - na razie nie dały przełomu. Poszukiwania w zasadzie prowadzone są bez przerwy - w nocy na mniejsza skalę, ale od 9:00 akcja została wznowiona w pełnych rozmiarach. Znowu kilkaset osób, głównie policjantów, ale też funkcjonariusze innych służb, ruszyło w teren.

List gończy za Grzegorzem Borysem. Zobacz nowe zdjęcia!

Policyjne poszukiwania Grzegorza Borysa

W sobotę wieczorem prokurator do spraw wojskowych Prokuratury Rejonowej w Gdyni wydał postanowienie o przedstawieniu poszukiwanemu zarzutu zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Sąd wydał decyzję o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny i tym samym wydany został za nim list gończy.

To oznacza, że Grzegorz Borys jest teraz poszukiwany na terenie całego kraju, a każdy, kto może mieć informacje w jego sprawie, musi powiadomić policję. Jeżeli tego nie zrobi - oznacza to, że pomaga osobie poszukiwanej listem gończym, za co grozi nawet do 5 lat więzienia.

Policja ponadto podkreśla, aby nie podejmować prób ujęcia poszukiwanego mężczyzny samodzielnie.