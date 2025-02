W piątek po godz. 11 premier Donald Tusk powitał w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen. Przy powitaniu obecny był również były prezydent Lech Wałęsa oraz prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz. Unijni komisarze biorą udział we wspólnym posiedzeniu razem z polskim rządem. Wizyta ma związek z polską prezydencją w Radzie UE.

Donald Tusk i Ursula von der Leyen / Adam Warżawa / PAP

Unijni komisarze na czele z szefową KE Ursulą von der Leyen przyjechali do Polski ze względu na sprawowaną przez nasz kraj sześciomiesięczną prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Takie spotkanie tradycyjnie odbywa się w każdym kraju, który sprawuje prezydencję.

Kolegium komisarzy przyleciało do Gdańska w czwartek wieczorem. Premier Donald Tusk wraz z większością przedstawicieli rządu udał się do Gdańska pociągiem. Oficjalnie powitanie komisarzy nastąpiło w Dworze Artusa, czyli jednym z najbardziej reprezentacyjnych zabytków położonych przy tzw. Trakcie Królewskim.

W piątek po godz. 11 Tusk powitał natomiast kolegium w Europejskim Centrum Solidarności, gdzie będą toczyć się piątkowe rozmowy. W powitaniu uczestniczyła również prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz oraz były prezydent Lech Wałęsa.

Wspólne zdjęcie komisarzy unijnych i komisarzy UE w ECS. / Stanisław Pawłowski / RMF FM

Dlaczego Gdańsk?

Wybór na Gdańsk padł nieprzypadkowo. To jest absolutna kolebka Solidarności. Jesteśmy w Europejski Centrum Solidarności - miejscu, które w sposób piękny opowiada tę historię - powiedziała Magdalena Sobkowiak-Czarnecka z KPRM, która odpowiada za organizację polskiej prezydencji.

Jak podkreśliła, z Solidarnością polską prezydencję łączy również fakt, że dokładnie ta sama osoba - grafik i ilustrator Jerzy Janiszewski - zaprojektowała zarówno logotypu tego ruchu, jak i tegorocznej prezydencji.

Sobkowiak-Czarnecka dodała, że podczas czwartkowej kolacji z komisarzami prezydent Gdańska przypomniała postać zamordowanego prezydenta tego miasta Pawła Adamowicza. Mówiła o tym także w kontekście efektów mowy nienawiści, hejtu, i tego, jakie wnioski powinniśmy wyciągać z tego na przyszłość. Muszę przyznać, że i dla przewodniczącej, i komisarzy po tym wystąpieniu stało się jasne, dlaczego posiedzenie kolegium komisarzy odbywa się właśnie w Gdańsku - powiedziała.

Spotkania komisarzy z ministrami

W piątek ministrowie biorą udział w spotkaniach tematycznych z unijnymi komisarzami, a wyniki tych rozmów omówią potem na roboczym obiedzie. Premier Tusk odbędzie natomiast bilateralne spotkanie z przewodniczącą KE Ursulą von der Leyen, a następnie wraz z nią weźmie udział w konferencji prasowej.

Ze względu na obecność komisarzy w Gdańsku w mieście wzmocniono bezpieczeństwo. Wokół ECS ustawiony jest szpaler funkcjonariuszy policji, zakazano też noszenia broni.

Protest związkowców z NSZZ

W piątek przed południem przy historycznej Sali BHP w Gdańsku odbył się protest organizowany przez NSZZ "Solidarność". Związkowcy sprzeciwiali się m.in. unijnej polityce klimatycznej.

O spotkaniu rządu z komisarzami unijnymi w ECS przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda powiedział: Dzisiaj spotykają się, aby znowu rozmyślać albo znowu przygotowywać rozwiązania, które mają utrudnić życie Polakom i wszystkim pracownikom w Unii Europejskiej. Dzisiaj siedzą i obradują, jak szybko wdrożyć w życie tzw. "Zielony Ład", czyli tę zarazę, z którą "Solidarność" walczy już od 2007 roku - stwierdził.

Przewodniczący Duda zaznaczył, że prawdziwa "Solidarność" jest przed historyczną Salą BHP.

Tam (w ECS - red.) jest "wyrób czekoladopodobny". Tam nigdy nie ma i nie będzie prawdziwej "Solidarności" - dodał Duda.

Stwierdził ponadto, że "tzw. polityka klimatyczna, przedstawiona przez Komisję Europejską, to tylko i wyłącznie biznes i polityka". To nie ma nic wspólnego z ochroną środowiska. To jest walka z polską gospodarką i polskim pracownikiem. Dlatego, że podnosimy głowę i ciężko pracujemy i stajemy się bardzo konkurencyjni wobec gospodarki, szczególnie niemieckiej. Dlatego chcą nas zaorać, a my na to nie pozwolimy - oznajmił.