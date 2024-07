Największym zaufaniem wśród polityków cieszy się obecnie prezydent Andrzej Duda, którego wskazało 49 proc. respondentów w lipcowym sondażu CBOS. Na drugim miejscu znalazł się marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia (48 proc.), a na trzecim - prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (45 proc.).

Prezydent Andrzej Duda / Radek Pietruszka / PAP

Z badania wynika CBOS, że pierwsze miejsce na liście najczęściej obdarzanych zaufaniem polityków zajmuje prezydent Andrzej Duda. Zaufanie do niego ma obecnie 49 proc. ankietowanych (wzrost o 4 pkt proc.), z kolei nie ufa mu 41 proc. respondentów (spadek o 1 pkt proc.).

Drugie miejsce w rankingu przypadło w lipcu marszałkowi Sejmu, liderowi Polski 2050 Szymonowi Hołowni, do którego zaufanie ma 48 proc. badanych (spadek o 2 pkt proc.). Nie ufa mu 36 proc. respondentów (wzrost o 3 pkt proc.). Według CBOS lipcowe oceny Szymona Hołowni "są najsłabsze od listopada 2023 roku, a więc mniej więcej od czasu objęcia przez niego funkcji marszałka Sejmu".

Trzecie miejsce zajmuje prezydent Warszawy, wiceprzewodniczący PO Rafał Trzaskowski. Zaufaniem w lipcowym badaniu obdarzyło go 45 proc. ankietowanych, co stanowi spadek o 3 pkt proc. w porównaniu z czerwcowym badaniem. Jednocześnie wzrósł odsetek ankietowanych wyrażających nieufność w stosunku do prezydenta Warszawy; obecnie wynosi 37 proc., co oznacza wzrost o 4 pkt proc.

Na czwartym miejscu rankingu uplasował się wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, któremu ufa obecnie 44 proc. badanych (wzrost o 3 pkt proc.), zaś nie ufa mu 31 proc. (także wzrost o 3 pkt proc.).

Kolejne miejsce zajął premier, lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk - w lipcu zaufanie do niego zadeklarowało 41 proc. ankietowanych, o 3 pkt proc. mniej niż w czerwcu; nie ufa mu 47 proc. badanych (wzrost o 4 pkt proc.).

Na kolejnych pozycjach uplasowali się wicemarszałek Sejmu, lider Konfederacji Krzysztof Bosak oraz szef MSZ Radosław Sikorski. Politykom tym ufa dokładnie taki sam odsetek ankietowanych - 39 proc. Nie ufa im kolejno 33 i 34 proc. badanych.

Zaufanie do byłego premiera Mateusza Morawieckiego deklaruje z kolei 35 proc. respondentów; nie ufa politykowi PiS 51 proc. badanych.

Dalsze miejsca w rankingu zajęli:

minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar (33 proc. zaufania, 26 proc. nieufności),

(33 proc. zaufania, 26 proc. nieufności), prezes PiS Jarosław Kaczyński (31 proc. zaufania, 55 proc. nieufności),

(31 proc. zaufania, 55 proc. nieufności), marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska (30 proc. zaufania, 34 proc. nieufności),

(30 proc. zaufania, 34 proc. nieufności), szef klubu parlamentarnego PiS i były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak (29 proc. zaufania, 44 proc. nieufności),

(29 proc. zaufania, 44 proc. nieufności), szef MSWiA i koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak (27 proc. zaufania, 23 proc. nieufności),

(27 proc. zaufania, 23 proc. nieufności), wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty (26 proc. zaufania, 32 proc. nieufności),

(26 proc. zaufania, 32 proc. nieufności), szefowa resortu zdrowia Izabela Leszczyna (23 proc. zaufania, 18 proc. nieufności),

(23 proc. zaufania, 18 proc. nieufności), minister do spraw równości Katarzyna Kotula (22 proc. zaufania, 21 proc. nieufności).

Na ostatnim miejscu w lipcowym rankingu zaufania znalazł się wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z wynikiem 20 proc. zaufania i 16 proc. nieufności. 52 proc. respondentów deklaruje, że nie zna polityka.

Jarosław Kaczyński na czele rankingu nieufności

W rankingu nieufności pierwsze miejsce zajął prezes PiS Jarosław Kaczyński, któremu nie ufa - wg sondażu CBOS - 55 proc. respondentów.

Jak wynika z badania, na kolejnych miejscach w rankingu nieufności znaleźli się: były premier Mateusz Morawiecki, któremu nie ufa mu 51 proc. badanych oraz premier Donald Tusk, któremu nie ufa 47 proc. ankietowanych.