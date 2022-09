Piątkowy odczyt inflacji pokazuje bardzo wyraźnie: PiS prowadzi Polskę do przepaści; nikt nad tym nie panuje - tak Donald Tusk skomentował najnowsze dane GUS-u, zgodnie z którymi inflacja we wrześniu wyniosła 17,2 proc. Lider PO odniósł się też do wpisu Radosława Sikorskiego odnośnie uszkodzenia gazociągów Nord Stream.