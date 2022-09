W raporcie o inflacji Narodowego Banku Polskiego było wyraźnie to, co widzimy dzisiaj. Tylko nie chciał tego zobaczyć prezes Narodowego Banku Polskiego, jego zastępczyni Marta Kightley i minister finansów Magdalena Reczkowska - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM profesor Marian Noga, były członek Rady Polityki Pieniężnej, pytany o dzisiejsze dane GUS, który poinformował, że inflacja we wrześniu była na poziomie 17,2 proc.

Prof. Noga: Inflacja przekroczy 20 proc. w grudniu Profesor Noga podkreślił, że jego zdaniem społeczeństwa "odczuwa inflację dziesięć procent większą". "Czyli odczuwalna inflacja to 27 proc." - mówił. Stwierdził, że kolejne odczyty będą zależne od tego, "jak rozwiązane zostaną problemy cen energii". Przypomniał, że w oparciu o lipcowe założenia NBP inflacja w styczniu sięgnęłaby 18,8 proc., ale zakłada, że wskaźnik ten będzie większy. "Ponieważ teraz inflacja przyspiesza, to ja przypuszczam, że 20 procent będzie w grudniu" - powiedział prof. Noga. Pytany o możliwą spiralę cenowo-płacową, były członek RPP stwierdził, że "jeżeli dopuszczono do pierwszej rundy, to musi być efekt drugiej rundy". "Z efektem drugiej rundy można walczyć tylko w taki sposób, że nie będzie dosypywania pieniędzy do procesów gospodarczych, do cyrkulacji" - powiedział. Krzysztof Berenda zapytał także swojego gościa o to, czy w takim razie może pomóc podatek od nadmiarowych zysków proponowany przez Jacka Sasina. "Niech pan premier Sasin nie kombinuje, bo zarżnie małe i średnie przedsiębiorstwa, mikroprzedsiębiorstwa" - mówił, dodając, że to dlatego, iż małe firmy są podwykonawcami tych dużych.