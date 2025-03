Do dyskusji włączył się też Konrad Berkowicz z Konfederacji. "Wychodzi na to, że wszędzie tam (i nie tylko tam), gdzie jakaś partia nie podziela poglądów odpowiedników Platformy, jest partią prorosyjską" - ocenił.

Faworyt prezydenckiego wyścigu wykluczony z wyborów

George Simion ogłosił start w majowych wyborach prezydenckich w środę. Stało się to po tym, jak Sąd Konstytucyjny zdecydował o niedopuszczeniu do wyborów dotychczasowego lidera sondaży Calina Georgescu (w sondażach miał ok. 45-proc. poparcie) ze względu na m.in. "nadużycia w kampanii".

Ten skrajnie prawicowy polityk, głoszący podziw dla polityki przywódcy Rosji Władimira Putina, był także niespodziewanym zwycięzcą I tury wyborów prezydenckich w listopadzie ubiegłego roku. Jednak głosowanie to zostało unieważnione ze względu na podejrzenia nadużyć w trakcie kampanii oraz możliwą ingerencję aktora zewnętrznego (Rosji).

Georgescu poparł Simiona, ale jego poparcie otrzymała także Anamaria Gavrila z POT (Partia Młodych Ludzi). Gavrila i Simion twierdzą, że jedno z nich zrezygnuje z kandydowania.

Partia Simiona - AUR (Związek na rzecz Jedności Rumunów) - w grudniowych wyborach parlamentarnych zdobyła 18 proc., zajmując drugie miejsce i podwajając swój wynik sprzed czterech lat.