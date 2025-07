Bogucki zostanie szefem kancelarii Nawrockiego

Wcześniej, w drugiej połowie lipca, Karol Nawrocki podjął pierwsze decyzje personalne i ogłosił, że szefem Kancelarii Prezydenta RP zostanie Zbigniew Bogucki, a jego zastępcą będzie Adam Andruszkiewicz.

Zbigniew Bogucki to były wojewoda zachodniopomorski, prawnik i polityk związany z Prawem i Sprawiedliwością. W ostatnich latach aktywnie działał w administracji rządowej, zdobywając doświadczenie na różnych szczeblach zarządzania państwem. Adam Andruszkiewicz to były wiceminister cyfryzacji i jeden z najmłodszych polityków ostatnich lat z doświadczeniem w pracy w rządzie i parlamencie. Pełnił funkcję prezesa Młodzieży Wszechpolskiej (2015-2016) i był wiceprezesem Ruchu Narodowego na Podlasiu (do 2016 r.).

Jeszcze wcześniej rzecznik prasowy Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz, z którym prezydent elekt współpracował w Instytucie Pamięci Narodowej, informował, że w kancelarii prezydenta znajdą się m.in. poseł PiS Marcin Przydacz - który będzie odpowiadał za sprawy międzynarodowe - i prezydencki minister Wojciech Kolarski. Sam prezydent elekt przekazał, że szefem jego gabinetu zostanie dotychczasowy szef jego sztabu wyborczego Paweł Szefernaker z PiS, a jego zastępcą dotychczasowy dyrektor biura prezesa IPN Jarosław Dębowski.