Lider Polski 2050 Szymon Hołownia został we wtorek wybrany na stanowisko wicemarszałka Sejmu. Do tej pory Hołownia był marszałkiem Sejmu, ale zgodnie z umową koalicyjną zastąpił go na tym stanowisku Włodzimierz Czarzasty z Lewicy.

Szymon Hołownia / Tomasz Gzell / PAP

Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl .

Za wyborem Hołowni na wicemarszałka głosowało 261 posłów, przeciw było 14, a od głosu wstrzymały się 162 osoby. Większość bezwzględna wyniosła 219 posłów.

Jak przebiegło głosowanie?

W głosowaniu kandydaturę Hołowni poparło 153 posłów klubu KO (przeciw była Magdalena Filiks), 31 posłów PSL, 30 posłów Polski 2050 i 20 posłów Lewicy. Hołownię poparło też 12 posłów Konfederacji, 5 posłów koła Razem, 3 koła Wolni Republikanie oraz 2 posłów niezrzeszonych.

157 posłów PiS wstrzymało się od głosu, 5 posłów tej formacji poparło kandydaturę Hołowni (Zbigniew Chmielowiec, Maria Kurowska, Marek Suski, Wojciech Szarama, Robert Telus). Przeciw było 13 i również 13 osób z PiS wstrzymało się od głosu.

3 posłów koła Konfederacji Korony Polskiej i 2 posłów niezrzeszonych wstrzymało się od głosu

Hołownia - były marszałek

Hołownia podpisał w zeszły czwartek - 13 listopada - rezygnację z tej funkcji marszałka Sejmu. Jest to wypełnienie umowy koalicyjnej, w myśl której w drugiej połowie kadencji na fotelu marszałka zastąpi go Włodzimierz Czarzasty.

Jednocześnie pod koniec września Hołownia poinformował o złożeniu aplikacji w naborze na funkcję Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Poza nim o to stanowisko ubiegają się m.in. stały przedstawiciel Turcji przy ONZ czy obecna mer Paryża.